Obviamente Zack Snyder ganó todos los premios de votación popular en los Oscar

La Academia, en su búsqueda por lograr aumentar los índices de audiencia, decidió generar un par de premios de votación popular. Se trataba de categorías destinadas a la película favorita y el momento más celebrado en toda la historia.

Obviamente, lo último no tuvo mucho sentido, ya que no solo las opciones elegidas terminaron centrándose en películas lanzadas durante los últimos años, olvidándose por completo de cualquier clásico cinematográfico con mucha más validez para postular, sino que también todo el ejército digital de seguidores de Zack Snyder, los mismos que impulsaron una campaña para ver el corte definitivo de Justice League, terminaron inclinando la balanza en favor de las obras del director. Fueron resultados que se podían anticipar desde el momento mismo del anuncio de las iniciativas.

Por un lado, el momento en que el Flash de Ezra Miller entra en la Fuerza de Velocidad fue elegido como el momento más celebrado, con sus más cercanos seguidores siendo momentos de Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame, Dreamgirls, y The Matrix.

En tato, Army of the Dead se ganó el premio de película favorita de 2021, dejando en segundo lugar al ejército digital de la cantante Camila Cabello por La Cenicienta de Amazon Prime, simplemente porque el Snyder Cut no podía competir.

En la transmisión para Latinoamérica en TNT, ambos momentos de la ceremonia ni siquiera fueron presentados, al tiempo que los reportes desde Estados Unidos indican que hubo un silencio absoluto en la ceremonia, y más aún no se gestó ningún tipo de aplauso, cuando se nombró a los ganadores.

Todo lo anterior también fue previsible desde el minuto en que se dio a conocer en redes sociales que una pancarta colgada de un avisión fue vista en los cielos de la ciudad de Los Angeles, sobrevolando tanto a Warner Bros como el teatro en donde se realizaron los Premios Oscar, como parte de la campaña que busca “Restaurar el Snyderverse” y que el estudio de luz verde a la realización de secuelas de Justice League.