Olvídense de jugar The Lord of the Rings: Gollum durante este año

A pesar de que había sido anunciado que The Lord of the Rings: Gollum sería lanzado durante este año, finalmente el videojuego desarrollado por el estudio Daelic, y centrado en el popular antagonista de la saga del Anillo Único, fue postergado para 2022.

Aquello se concretará en todas las plataformas, pues se contempla que el juego salga en PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox One S|X.

Sin dar a conocer las causas del retraso, por ahora solo se puede especular que el desarrollo del videojuego necesita más tiempo de lo que inicialmente se había contemplado.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer hasta ahora, The Lord of the Rings: Gollum tendrá un sistema de diálogos que reflejará el choque de personalidades del personaje principal. Claro, podrás actuar como Smeagol, su personalidad Hobbit original, y también como Gollum, el nombre que abraza una vez que es absolutamente corrompido por el anillo de Sauron.

Al mismo tiempo, todo el videojuego tendrá un componente de sigilo, ya que tendremos que avanzar por la Tierra Media sin tener que ser detectado por las fuerzas en conflicto, y se ha prometido que la versión de Playstation 5 aprovechará tanto de las mejoras visuales del ray-tracing como de los controles adaptativos del DualSense.