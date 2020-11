Para Zack Snyder la versión ideal de Justice League es una presentación IMAX en blanco y negro

Si bien todavía no tenemos detalles como la fecha concreta de lanzamiento, por ahora está claro que cuando la versión de Justice League de Zack Snyder sea lanzada durante el próximo año se presentará a través del streaming HBO Max como una producción compuesta por cuatro capítulos de una hora cada uno.

Ese formato parece no molestarle al director de Man of Steel, sin embargo, en una reciente entrevista con el canal de YouTube The Film Junkee, Snyder reveló cuál sería su presentación ideal para Justice League.

“Mi versión ideal de la película es la versión IMAX en blanco y negro de la película”, comentó el director. “Esa, para mí, es la experiencia más centrada en los fanáticos, más pura y más de Justice League. Porque así es como viví con la película durante dos años, en blanco y negro".

Snyder añadió que, aunque le gusta la versión a color, incluso planea presentar una edición en blanco y negro del nuevo avance que debería dar a conocer durante esta semana. Todo para mostrar lo que según él es la mejor versión de su corte.

Pero aunque durante los últimos años Snyder ha apuntado en esa dirección revelando fotos en blanco y negro de su corte, una presentación IMAX en blanco y negro de la película por ahora solo permanece como un anhelo ya que lo único que está garantizado es su debut mediante HBO Max.