Paramount Plus llegará en marzo a Latinoamérica

Un nuevo servicio de streaming llegará a Latinoamérica durante el próximo mes de marzo. De acuerdo a Variety, ViacomCBS anunció que Paramount Plus debutará en Estados Unidos y Latinoamérica el próximo 4 de marzo de 2021.

Paramount Plus fue anunciado durante el año pasado como una reinvención de CBS All Access, un streaming que nunca llegó a Latinoamérica. En ese sentido, Paramount Plus albergará la propuesta base de CBS All Access con contenido del canal CBS, partidos de la NFL y producciones originales, pero también sumará a otras divisiones de ViacomCBS a su propuesta y tendrá bibliotecas especiales dedicadas a Nickelodeon, MTV, BET y Comedy Central.

De acuerdo a Variety, el catálogo de Paramount Plus cuenta con 30 mil títulos aproximadamente, y aunque ViacomCBS detallará sus planes para el streaming en una presentación virtual para inversores el 24 de febrero, previamente la compañía había anunciado que planea potenciar la oferta de este nuevo servicio de suscripción con contenido original como una serie sobre la realización de El Padrino.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre los planes y valores de las suscripciones a Paramount Plus.