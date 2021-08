Peggy Carter es la Capitana y Steve Rogers es un Hombre de Hierro en un video de What If de Marvel Studios

Un foco no menor de la serie animada What If...? que debutará este mes en Disney+ tiene relación con Peggy Carter.

A diferencia del universo central de Marvel Studios, la serie presentará un mundo alternativo en donde el personaje de Hayley Atwell se convierte en una versión de Captain Britain durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el marketing de algunos juguetes ya había revelado el rol que tendría Steve Rogers. Sin el suero del súper soldado, de todas formas será un héroe. Claro que uno muy distinto: una especie de retro Iron Man que portará una armadura llamada “Hydra Stomper”.

Todo eso está en el nuevo material promocional de la serie, que da cuenta tanto del estilo de animación de este proyecto. como de algunos elementos de su historia, como es el hecho de la relación cercana que mantendrán Carter y Rogers (Quien tendrá su apariencia física original vista en la primera película del Capitán América).

¿Otro detalle del video? También aparecen Bucky y Dum Dum Dugan.

Vean el video a continuación.

What If...? se estrenará el 11 de agosto en Disney+.