PlayStation “siempre” hará juegos narrativos para un jugador según señala el jefe de PlayStation Studios

Durante los últimos años los juegos multijugadores han alcanzado una gran popularidad, sin embargo, todavía queda público para las aventuras narrativas de un jugador, y así lo demuestran recientes lanzamientos como Elden Ring, o God of War y Horizon Forbidden West.

Sony recientemente adquirió Haven Studios, el cual es liderado por el veterano de Assassin’s Creed Jade Raymond, y que tendrá como primer gran proyecto una “experiencia multijugador moderna”, sobre si esto los aleja de los juegos single-player, fue consultado el jefe de PlayStation Studios, Hermen Hulst, quien señaló que PlayStation “siempre” hará juegos narrativos para un jugador.

En conversación con gamesindustry.biz, Hulst mencionó que “Obviamente, siempre seguiremos creando estos juegos narrativos para un solo jugador, como Ghost of Tsushima, The Last of Us y Horizon Forbidden West”.

A pesar de esto mencionó que la compañía busca diversificar su catálogo a juegos multijugador. “Hemos invertido en juegos como servicio, porque eso es increíblemente emocionante para nosotros”, menciona agregando que “nos permite construir mundos más grandes, nos permite crear conexiones sociales realmente significativas entre los jugadores”.

Cabe recordar que durante el último tiempo desde PlayStation han adquirido varios estudios, los cuales ahora se agrupan bajo la marca de PlayStation Studios, entre estos se enceuntra la compra de Bungie, desarrolladores de Destiny.