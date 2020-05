PlayStation Studios, la nueva marca de Sony que llega de la mano de la PS5

Al parecer Sony finalmente recordó que este año lanza su próxima consola y comenzó a entregar algo de información de lo que se viene. Es así como durante la jornada de hoy anunciaron PlayStation Studios, una nueva marca que reunirá a los estudios ‘first-party’ (propios), y que llegará de la mano de la PS5.

Esta marca, al parecer será bastante similar a la de Xbox Game Studios, aunque según detallaron desde Sony, también se incluirán bajo esta juegos third-party desarrollados bajo la dirección de Sony.

Junto con esto, se reveló el logo que tendrá PlayStation Studios, el cual aparecerá al iniciar los juegos desarrollados bajo la marca, y que sin duda recuerda al de Marvel Studios, aunque en vez de mostrar superhéroes, nos muestra a algunos de los protagonistas de los juegos de PlayStation, como Kratos, Ellie y Aloy.

Cabe mencionar que este logo no aparecerá en los juegos de PS4 que aún no salen, como lo es The Last of Us Part 2, y Ghost of Tsushima, y se comenzará a aplicar desde la PS5.