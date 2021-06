Quentin Tarantino bromeó con desistir de su próxima cinta: “Las últimas películas de la mayoría de los directores son jodidamente pésimas”

Quentin Tarantino lleva varios años prometiendo que se retirará después de concretar su próxima película, sin embargo, recientemente el director bromeó con que podría dejar todo hasta Once Upon a Time in Hollywood para no concluir su carrera con una mala entrega.

Durante esta semana Tarantino participó en el podcast “Pure Cinema” y en el marco de una conversación sobre las últimas películas de otros directores, el responsable de Pulp Fiction planteó que quizás no sería muy buena idea realizar su esperada décima cinta.

“La mayoría de los directores tienen últimas películas horribles”, dijo Tarantino. “Por lo general, sus peores películas son sus últimas películas. Ese es el caso de la mayoría de los directores de la Edad de Oro que terminaron haciendo sus últimas películas a finales de los ‘60 y los ‘70, Y ese fue el caso de la mayoría de los directores de New Hollywood que hicieron sus últimas películas a finales de los ’80 y ’90“.

“No soy un gran admirador de este director, pero el hecho de que la última película de Arthur Penn sea Penn & Teller Get Killed es una metáfora de lo horribles que fueron la mayoría de las últimas películas de los directores de New Hollywood”, agregó. “Entonces, terminar tu carrera con una película decente es raro. Terminar con una buena película es fenomenal”.

Así, después de asegurar que “las últimas películas de la mayoría de los directores son jodidamente pésimas”, Tarantino procedió abordar su famoso plan de retiro y bromear con que quizás debería aprovechar que Once Upon a Time in Hollywood consiguió una buena recepción y no realizar otra película para terminar su carrera.

“Tal vez no debería hacer otra película porque podría quedar muy feliz con dejar caer el micrófono ahora”, dijo Tarantino. “Esa es la parte frustrante ... muchos de los directores realmente maravillosos, es como si su penúltima película hubiera sido increíble, increíble para terminar, lo que se remonta a lo que estaba diciendo sobre mí. O ya sabes, si Don Siegel se hubiera detenido con Escape from Alcatraz, oh dios mío. Qué carrera ... realmente lo dijo todo. Los otros dos eran solo trabajos“.

Pero mientras el camino que tomará Tarantino con su carrera de director sigue dejando espacio para dudas, actualmente el futuro del cineasta contempla el lanzamiento de un libro de Once Upon a Time in Hollywood.