Recrearon la escena del salto de Into the Spider-Verse en Spider-Man: Miles Morales

Desde que se anunció a Spider-Man: Miles Morales era evidente que algún fanático tarde o temprano trataría de recrear alguna escena de Spider-Man: Into the Spider-Verse en el juego. Después de todo, el atuendo inspirado de la película se puede usar en el nuevo título para PS4 y PS5, y su jugabilidad invita a tratar de crear es tipo de contenido.

En ese contexto, durante el fin de semana pasado, un usuario de Twitter decidió compartir su versión del salto de fe de Spider-Man: Into the Spider-Verse en Spider-Man: Miles Morales.

¿El resultado? Un video que gracias a la música y la edición captura parte de la esencia de ese memorable momento de la película y, aunque sus colores no son tan vistosos, no deja de ser llamativo.

Obviamente un video de estas características no tardó en viralizarse y llegó hasta Phil Lord, guionista y productor de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

“Hagamos el resto de la película de esta manera”, escribió Lord en una clara referencia a la esperada secuela que actualmente planea estrenarse en 2022.