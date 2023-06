Revelan las millonarias ganancias anuales que Call of Duty deja a Sony

En medio de la discusión de la compra de la compañía Activision Blizzard por parte de Microsoft, desde Sony han buscado bloquear la adquisición argumentando en contra del negocio. Y uno de los principales impulsores de su discurso es la importancia que tiene la franquicia del videojuego de disparos conocida como Call of Duty.

Con lo anterior en cuenta, un nuevo documento interno de Sony se ha filtrado de forma accidental, revelando información confidencial que plantea el nivel de ingresos que representa la franquicia en las consolas de Playstation.

El material, entregado como prueba para la Comisión Federal de Comercio y presentado por IGN, involucra a una carta enviada por el jefe de PlayStation, Jim Ryan. En esa misiva se menciona que Call of Duty “generó directamente más de $800 millones” para Sony durante el año 2021 en Estados Unidos.

Consideren que el éxito de Call of Duty la instala como una de las franquicias más importantes de la historia, lo que le permite ostentar el récord Guiness como la saga de disparos en primera persona más exitosa del mundo.

Con alrededor de 425 millones de copias vendidas, es la cuarta mayor franquicia, solo siendo superada por Pokémon (480 millones), Tetris (495 millones) y Mario (826 millones entre todas sus sagas, incluyendo Mario Kart y Party, entre otras).

Además del trema de Call of Duty, el mismo documento reveló accidentalmente el costo de Horizon Forbidden West y The Last of Us 2,