Review | DC Super Hero Girls: Teen Power es un beat ‘em up sencillo pero entretenido para los fanáticos de la serie

Todos tenemos nuestra versión favorita de los personajes DC ya sea en el cine, la televisión, los videojuegos y, por supuesto, los cómics. Pero claramente eso no implica que todo tenga que ser acorde a nuestros gustos y por cortesía de la variedad de producciones de superhéroes que se han concretado durante los últimos años, la gama de opciones actualmente parece más grande que nunca.

En ese sentido, varias personas probablemente estarán familiarizadas con Super Hero Girls, la franquicia centrada en las heroínas (y villanas) de DC que cuenta con una famosa serie animada.

Bueno, DC Super Hero Girls recientemente expandió su propuesta de la mano de DC Super Hero Girls: Teen Power, un nuevo videojuego para Nintendo Switch.

DC Super Hero Girls: Teen Power es básicamente un beat ‘em up de mundo abierto donde los jugadores pueden moverse como seis personajes: Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Catwoman, Harley Quinn y Star Sapphire. Todo con el foco en una trama que cuenta con Toyman y varios juguetes como antagonistas.

Pero antes de adentrarnos en las dinámicas de este juego es importante destacar algo. El diseño de personajes, ambiente y en general la estética de DC Super Hero Girls: Teen Power está en línea con la propuesta de la serie animada.

Es decir, si les molesta ese aspecto del programa, será difícil que puedan disfrutar de este juego de buenas a primeras. De hecho, tanto su trama como su representación de las heroínas y villanas también siguen la propuesta del programa, por lo que no esperen que este juego les ofrezca a una Wonder Woman como la del cine o a una de las otras Batgirls de los cómics.

Así desde un principio DC Super Hero Girls: Teen Power deja claro que es un juego pensado para los fanáticos de la serie que, aunque puede gustarle a distintos tipos de personas, está ideada para un público infantil y preadolescente.

Carol Ferris y Barbara Gordon en DC Super Hero Girls: Teen Power.

Dicho eso, esta historia toma como base de operaciones a Metropolis High, una escuela secundaria donde heroínas y villanas conviven en sus identidades civiles.

A partir de allí comienzan la mayoría de las misiones que se pueden ejecutar inicialmente como Batgirl (Barbara Gordon) para ir desbloqueando poco a poco al resto de los seis personajes jugables. Tengan en cuenta que aunque este título cuenta con varios personajes, no todos se pueden controlar y, por ejemplo, no hay una opción para jugar como Green Lantern (Jessica Cruz) o Poison Ivy.

El gameplay de DC Super Hero Girls: Teen Power no es muy complejo y básicamente consiste en un beat ‘em up cuya misión principal es guiada por un proyecto de renovación en Hob’s Bay (una de las tres locaciones que pueden explorar en este juego) y donde las heroínas y villanas comienzan a entrar en acción ante la misteriosa amenaza de algunos juguetes.

Así para completar esta historia tienen que luchar como Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Catwoman, Harley Quinn y Star Sapphire contra rivales como Giganta o distintos robots, osos y muñecas diabólicas que amenazan a las personas y edificios de Hob’s Bay, Metropolis High y Old City.

Transportarse entre las ciudades es fácil con las paradas de autobús. No obstante, los tiempos de carga siguen siendo un punto en contra en la Switch.

Inicialmente la dinámica de las misiones se vuelve aburrida bastante rápido ya que los movimientos son repetitivos y las batallas pueden resultar tediosas. No obstante, eso comienza a mejorar cuando entran en juego los poderes y mejoras que se pueden adquirir con las monedas que cada heroína colecciona en base a sus actividades de la misión principal o las misiones secundarias que pueden encontrar en cualquiera de las tres áreas del juego.

La mejoras permiten, por ejemplo, que Supergirl haga uso de su visión calorífica o que Batgirl saque a colación sus gadgets haciendo más fácil diseñar estrategias para las batallas.

Las monedas y recompensas que los personajes obtienen para las misiones no solo sirven para potenciar sus habilidades, sino que también son llave para cambiar sus atuendos civiles y de superhéroes. Pero no esperen muchas opciones en ese apartado porque las alternativas son limitadas y probablemente no dejarán contentos a los fanáticos acérrimos de estos personajes.

Batgirl tiene dos trajes: Uno morado que es el primero que aparece en el juego y otro gris inspirado en el que estrenó después del DC Rebirth

Regresando al gameplay, mientras las batallas con habilidades y la acotada personalización de los grupos pueden resultar divertidas en última instancia, quizás uno de los peores aspectos de DC Super Hero Girls: Teen Power es el vuelo para personajes como Supergirl y Star Sapphire.

Personalmente me costo más de lo que me interesaba acostumbrarme a los controles para manejar ese poder y, aún así, era complejo maniobrar y completar las misiones de manera correcta y sin pasar rabias. De hecho, a ratos parece más conveniente apostar por Batgirl o Catwoman para realizar desafíos que involucran saltos y evitar las complicaciones del vuelo que, en lugar de simplificar las cosas, muchas veces termina siendo una frustración innecesaria.

Star Sapphire chocando con el piso en lugar de volar correctamente

Dejando de lado a las batallas, un aspecto fundamental de la propuesta de DC Super Hero Girls: Teen Power es “Supersta”, la red social que utilizan los personajes. “Supersta” no solo sirve para realizar algunas misiones, sino que también tiene sus propias dinámicas derivadas de la publicación de fotos que involucran algunas recompensas.

En ese sentido, para “Supersta” y otros aspectos de la propuesta de DC Super Hero Girls: Teen Power la cámara es clave y aunque con la configuración por defecto implica mover la Switch en el modo portable, no es desastrosa y puede ser un pasatiempo dentro el juego con los filtros y poses que ofrece. Pero claro, no es que los habitantes secundarios de este mundo sean particularmente interesantes de fotografiar ya que, al igual que los edificios, pueden ser un poco monótonos.

Hablando de eso durante mi revisión de este videojuego un aspecto que nunca logre comprender fue todo el asunto con los edificios en Hob’s Bay. Resulta que como parte de la renovación impulsada por Lex Luthor, las heroínas donan dinero para que se establezcan edificios en la zona. No obstante, esa acción no aporta mucho y, más allá de dar pie a batallas cada vez que se inaugura un recinto, básicamente no ofrece nada más porque solo hay un puñado de tiendas con las que puedes interactuar y se repiten en ambas ciudades.

Nótese el primer hashtag que se agregó automáticamente junto a la foto de Barbara en "Supersta".

Si bien después de un día largo es fácil entretenerse un rato golpeando robots en DC Super Hero Girls: Teen Power, finalmente debo reconocer que esa entretención a veces se mermaba por los diálogos ya que, más allá de sus contenido, estos resultaban lentos en comparación a los subtítulos dejando en claro por la velocidad de lectura que hace rato supere la edad del público objetivo de esta apuesta.

Como referencia, DC Super Hero Girls: Teen Power tiene un valor de $59.99 dólares en la tienda de Nintendo Switch, por lo que parece importante preguntarse qué tanto tiene para ofrecer este juego.

Para efectos de esta reseña, tardé cerca 10 horas en finalizar la campaña principal considerando algunos desvíos en misiones secundarias, la experiencia del modo de realidad virtual y varias distracciones con la cámara.

Con ese tiempo aproximado, para terminar la misión principal ¿qué más les ofrece este juego? Después de terminar la trama central, se pueden continuar las misiones individuales de cada heroína y villana. Todo con el fin de juntar más monedas y potenciar hasta el límite a cada una de ellas (además de comprar trajes, por supuesto).

También pueden seguir explorando en el modo de realidad virtual donde se pude luchar y probar técnicas con los personajes, y también ver algunos desafíos nuevos que aparentemente solo surgen tras terminar la misión.

Ahí verán si eso basta para desembolsar lo que vale este juego. Pero desde aquí nuestro resumen es que DC Super Hero Girls: Teen Power es un título que claramente podrán disfrutar los fans de la serie sobre todo si son niños, niñas y preadolescentes. Y, si ustedes hace rato dejaron esa etapa de sus vidas pero les gusta el programa, tampoco se aburrirán y podrán encontrar un juego que no es perfecto pero que sirve para distraerse un rato.

DC Super Hero Girls: Teen Power está disponible para Nintendo Switch.