Review | Namco Museum Archives Vol 1 y 2, un viaje al pasado

La nostalgia vende, es por esto que en los últimos años el mundo de los videojuegos ha tenido un gran giro hacia lo clásico, con una enorme cantidad de remakes, versiones HD, colecciones, y consolas retro, todo con la intención de hacernos recordar nuestra infancia y por supuesto que gastemos un dinero extra.

En este contexto es que fue lanzado Namco Museum Archives Vol 1 y 2, dos colecciones de la compañía japonsa, Namco, y que incluyen una serie de juegos lanzados en los años 80′ y que fueron la principal atracción en los arcade de aquellos años.

Cada una de estas colecciones, cuenta con once juegos, 10 clásicos de 8 bits en sus versiones de NES/Famicom, más un título “nuevo”. En el caso del Volúmen 1, corresponde a Pac-Man Championship Edition, un demake, del juego lanzado en 2007, y que viene a ser el mismo título pero en 8 bits. Por otro lado, en el caso del Volúmen 2, se trata de Gaplus la secuela arcade que tuvo Galaga, y que fue lanzada en 1984.

Esta colección que llegó recientemente a NIntendo Switch, donde tuvimos la oportunidad de probarlo, es todo un viaje al pasado, hayas crecido en los años 80′ visitando arcade, o incluso en los 90′, es probable que conozcas más de un juego de esta colección, que está compuesta por varios imperecederos títulos que van desde Pac-Man, hasta Galaga o Dig Dug.

Junto con varios clásicos occidentales, Namco Museum trae algunos juegos que su popularidad se dio principalmente en Japón, por lo que es probable que algunos de estos no los conozcas, sin embargo, siempre es bueno conocer un poco más de la historia de los videojuegos de la mano de algunos clásicos de antaño.

En cuanto al listado, el Volúmen 1 está compuesto por: Dig-Dug, Dragon Buster, Dragon Spirit: The New Legend, Galaxian, Mappy, PAC-MAN, Sky Kid, Splatterhouse: Wanpaku Graffiti, The Tower of Druaga, Xevious y PAC-MAN Championship Edition. Mientras que el Volúmen 2 lo conforman: Battle City, Dig Dug II, Dragon Buster II, Galaga, Gaplus, Legacy of the Wizard, Mappy-Land, Mendel Palace, Pac-Land, Rolling Thunder y Super Xevious.

La nostalgia invade desde el momento en que uno entra a Namco Museum, viendo una serie de pantallas -que simulan las que tenían los televisores de tubo- para hacernos escoger un juego. Acá también tendremos una serie de opciones extras, como cambiar el fondo de pantalla, o suavizar la imagen, elementos que son habituales en estas colecciones y que buscan hacer un poco más amigable la rústica apariencia de los clásicos de antaño.

Una vez ingresado al juego es que tendremos una breve descripción de que trata para luego saltar a la acción. Namco Museum, nos permitirá cuatro slots para guardar nuestro progreso, por lo que si sueles perder en algún punto no tendrás problemas en volver a intentarlo una y otra vez, para esto mismo es que se implementó la posibilidad de retroceder unos instantes el juego, pero lamentablemente esta opción no está bien implementada.

Esto se debe a que sólo retrocede un par de segundos, y si llegas a morir, tienes que presionar rápidamente el botón para retroceder la partida o resulta muy probable que retrocedas al instante exacto en que estás perdiendo.

En cuanto a los juegos estos lucen tal como uno los recuerda, y aunque pasan los años, la emoción de enfrentarse a otros tanques en Battle City, o la rabia por perder en Pac-Man, sin duda es algo que permanece intacto.

Sin duda algo que se extraña en esta colección, que fue desarrollada por B.B Studio, es un poco de historia, quizás unos párrafos que nos cuenten algo del desarrollo del juego o permitan saber un poco más de estos clásicos. De todas formas, Namco Museum, es una gran colección, llena de clásicos, que a más de uno le recordarán tardes de lluvia en los arcade o encerrado en casa frente a alguna consola, así como la emoción de superar un nivel que te había consumido una gran cantidad de ficha, y por supuesto, el sentirse una vez más un niño frente a un videojuego.

Namco Museum Archives Vol 1 y 2 se encuentra disponible para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.