Review | Need for Speed: Hot Pursuit Remastered y el regreso de las persecuciones

Ha pasado una década desde que fue lanzado para PlayStation 3, Need for Speed: Hot Pursuit, y ahora el juego de EA y Criterion Games ha regresado con un remaster, el cual trae de regreso toda la velocidad y atractivo gameplay que cautivó en 2010.

Tal como la versión original, esta nueva entrega se sitúa en la ciudad de Seacrest donde los conductores realizan carreras por las calles de la ciudad mientras la policía intenta detenerlos en coches de todo tipo, es así como se nos permite controlar desde los corredores callejeros hasta a los oficiales de la ley, recreando persecuciones a máxima velocidad en los diferentes escenarios y donde el más mínimo error puede significar una derrota aplastante.

Uno de los elementos que más llama la atención de Need for Speed, y que lo vuelve tan masivo es que a diferencia de otros juegos de carrera, este no busca ser un simulador ni ser lo más apegado a la realidad posible, acá lo que importa es la velocidad y unos controles atractivos donde hasta el más novato pueda competir sin muchas complicaciones, algo que sin duda se logra en Hot Pursuit.

Sumado a esto, en estas ocasión contamos con una serie de herramientas que nos permitirán boicotear a nuestros competidores o perseguidores. Es así como a medida que vayamos avanzando podremos utilizar bloqueos de carretera, barreras de pinchos o pulsos electromagnéticos, dándole un toque más de acción al juego.

Junto con las tradicionales carreras a las cuales se suman las fuerzas policiales lo que hace que debas estar pendiente tanto de tus perseguidores como de tus rivales, se suman otros modos, como ‘time trials’ y persecuciones. Todos con el mismo dinamismo y rapidez que tanto caracteriza a la saga. Tras cada uno de estos eventos es que se obtienen puntos lo que permite desbloquear nuevas pistas y vehículos.

Quizás algo que llama la atención de esta entrega y que lo vuelve tan atractivo desde un comienzo, es que acá no se andan con rodeos, desde la primera carrera ya tienes un coche que puede ir a máxima velocidad, activar nitro y superar la barrera de los 150 km/hr con toda facilidad, mientras que en otros títulos debes comenzar de abajo, con un coche que no rinde del todo y pasar varias competiciones hasta tener uno que realmente valga la pena.

Pero vamos a lo que sin duda es el factor más importante, y es que no sería un remaster si este juego no contara con una serie de mejoras gráficas. Es así como el juego en su versión de PS4, y de Xbox One puede funcionar a 30fps y 1080p. Por otro lado, tanto en PS4 Pro como Xbox One X, el juego llega a los 60fps a 1080p en su modo performance, y 30fps con una resolución 4k en su modo calidad. Finalmente la versión de PC puede llegar a los 4K y 60fps aunque claro, ahí depende de tu máquina.

En cuanto a los gráficos el juego luce bastante bien, y junto con contar con un aspecto mejorado en los diferentes escenarios también se han añadido una serie de elementos como señaléticas o árboles a estos, todo esto hace que las pistas luzcan mejor que nunca. De igual forma cada vehículo luce increíble, aunque no tienen el mayor detalle que se ha visto en juegos de carrera, tanto el brillo como su pintura hace que luzcan bastante bien cuando van corriendo.

Como hablamos de la pintura hay que mencionar que este juego cuenta con mayores opciones de pintura para cada de vehículo que la versión original, pudiendo escoger el color que más te guste sin ningún tipo de problema. De todas formas, el sistema de personalización de los autos no es muy profundo, y en la misma línea, esta remasterización no cuenta con nuevo contenido, aunque sí incluye los DLC que se lanzaron en su momento, pero nuevas carreras o vehículos no hay.

Finalmente en relación al juego online, a este ingresamos a través de algo llamado Autolog, el cual permite enfrentar a otros jugadores, siendo uno de los mayores atractivos el hecho de que este cuenta con crossplay, por lo que podrás correr con los de otras plataformas sin mayores problemas. De igual forma, se suma un muro de información llamado ‘The Wall’, donde puedes ver las victorias y récord en tus carreras.

Hay que mencionar que las carreras online también suman para tu juego solitario por lo que también puedes desbloquear elementos jugando online.

En conclusión, aunque Need for Speed Hot Pursuit Remastered no es la mejor entrega de la franquicia, sigue contando con todo los elementos que los fanáticos de Need for Speed valoran, y con todos los elementos para que cada carrera se disfrute, ya sea online o contra la máquina, sin elementos muy complejos, manteniendo todo lo suficientemente simple para que lo importante sea sólo una cosa: divertirse tras el volante.