Rhodey aparecerá en The Falcon and the Winter Soldier

Los fanáticos de War Machine finalmente no tendrán que esperar hasta Armor Wars para ver el regreso del mejor amigo de Iron Man. Si bien Marvel Studios aún no anuncia nada de manera oficial, recientemente el propio Don Cheadle reveló que Rhodey Rhodes será parte de The Falcon and the Winter Soldier.

En una entrevista con el podcast Post-Credit de BroBible, Cheadle comentó que su personaje aparecerá en la nueva serie de Marvel Studios que retomará las historias de Sam Wilson y Bucky Barnes después de Avengers: Endgame.

“Esa es parte de la diversión del MCU, que todos podemos aparecer en las historias de los demás, y hay formas en las que estamos cruzando plataformas con estos personajes y se convierten en historias, a veces, en las películas. Y luego estas historias en las películas se convierten en historias en los programas“, dijo Cheadle.

“Es realmente divertido e interesante y, según la imaginación (...), esto puede ir a cualquier parte. Es genial, no puedo esperar para entrar en la sala con los escritores y descubrir cómo suceden todas esas cosas (que conectan Armor Wars con el MCU)”, agregó el actor. “Ya sabes, Rhodey aparece en el programa de Winter Soldier y Falcon. Entonces, puede ser mucho”.

Por ahora se desconoce qué contemplará la aparición de Rhodey en The Falcon and the Winter Soldier , pero tengan en cuenta que esa serie recuperará a Zemo, el villano de Civil War, y también presentará una disputa en torno al manto del Capitán América.

En ese sentido, mientras Rhodey perfectamente podría aparecer en su calidad de coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en lugar de superhéroe como War Machine, Cheadle no despejó las dudas al respecto y solo anticipó lo que será Armor Wars, la nueva serie que tendrá a Rhodes como una pieza central.

“Estoy bastante seguro de que la muerte de Tony Stark jugará un papel en la serie”, dijo Cheadle.“Donde hemos estado progresando en cierto modo con Rhodey, incluso en la última película, ahora está de nuevo de pie y está caminando de nuevo. Ahora es móvil de nuevo, a medida que la tecnología continúa desarrollándose y seguimos haciendo innovaciones en el traje y lo que sucede. Imagino que habrá otra elevación y otra forma en que vamos a seguir investigando esa parte de Rhodey”.

“Pero realmente, encontrar una manera de unir lo que está sucediendo en los cómics con lo que está sucediendo en la pantalla en el MCU y cómo vamos a hacer que esos mundos funcionen, es realmente emocionante”, sentenció el actor.

Armor Wars fue anunciada durante la conferencia de Disney para sus inversionistas a fines del año pasado y aunque por ahora no tiene fecha de estreno, Cheadle comentó que la serie comenzará la etapa de escritura de su apuesta durante marzo.