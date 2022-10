Rick and Morty tendrá un especial de Halloween realizado en claymation

Pese a que Rick and Morty no estrenará nuevos episodios hasta noviembre, los fanáticos de la serie no tendrán que pasar todo lo que queda de octubre sin nuevo contenido. Después de todo recientemente se reveló (vía Geeky Tyrant) que Rick and Morty tendrá un especial de Halloween.

Este especial de Halloween se llamará Summer’s Sleepover y quizás lo más llamativo de su propuesta hasta ahora es que será realizado con la técnica de claymation (o plastimación) por lo que veremos a Morty, Summer Rick y compañía en plasticina.

Lee Hardcastle, conocido por sus producciones animadas con figuras de plasticina, dirigirá este corto que se enfocará en un “invitado inesperado (que) anima la fiesta de pijamas de Summer”.

El especial de Halloween de Rick and Morty será emitido el 30 de octubre mediante Adult Swim en Estados Unidos.