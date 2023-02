Rick Cosnett, Matt Letscher y Jessica Parker Kennedy también regresarán para la última temporada de The Flash

The Flash confirmó el regreso de otros tres actores para su última temporada. Después de revelar que Stephen Amell, David Ramsey, Keiynan Lonsdale y Sendhil Ramamurthy serán parte del noveno ciclo, ahora se anunció que Rick Cosnett, Matt Letscher y Jessica Parker Kennedy también regresarán para la despedida de la serie.

De acuerdo a EW, los actores que interpretaron a Eddie Thawne, Eboard Thawne/Reverse Flash y Nora West-Allen/ XS en las temporadas anteriores de The Flash volverán con historias especiales en esta nueva entrega.

Así, mientras en el caso de Cosnett el showrunner Eric Wallace prometió una historia que honrará al primer ciclo de The Flash y el rol del actor como Eddie Thawne en esa entrega, en el caso de Jessica Parker obviamente el objetivo es remarcar la historia de la familia de Flash con el retorno de Nora West-Allen. Pero claro lo más llamativo de esto es Matt Letscher. Después de todo, Wallace no quiso confirmar si volveremos a ver al actor como el malvado Reverse Flash o se usará un truco narrativo como en la octava temporada.

“Contar con el regreso del increíblemente amable y talentoso Matt Letscher para nuestra última temporada fue algo que no pudimos resistir”, dice Wallace. “Entonces, creamos una historia muy especial para él, una que hemos estado emocionados de contar por un tiempo, pero que no podíamos hasta ahora. El resultado es un episodio salvaje y agridulce que esperamos que a los fanáticos, tanto antiguos como nuevos, les encante”.

Considerando que la novena temporada de The Flash despedirá a la serie y en cierta medida también al Arrowverso, una nueva versión de la batalla central entre Barry Allen y Thawne parece una necesidad. Pero por ahora no hay nada asegurado y solo queda esperar a que The Flash presente su temporada final este 9 de febrero en Estados Unidos.