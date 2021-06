Ron Perlman será la voz de Optimus Primal en la próxima película de Transformers

Ron Perlman será parte del elenco de la próxima película de Transformers. De acuerdo a Collider, el actor participará de Transformers: Rise of the Beasts como el encargado de realizar la voz de Optimus Primal.

Si bien Perlman no participó en la serie original de Beast Wars: Transformers, el actor ya tiene experiencia como Optimus Primal porque interpretó a ese personaje en la versión en inglés de la serie animada Transformers: Power of the Primes.

Pese a que no entregaron más detalles al respecto, los encargados de la franquicia de Transformers confirmaron la incorporación de Pearlman al elenco con un tweet.

“Ron Perlman se une al elenco de Transformers : Rise of the Beasts como la voz de Optimus Primal. Vívelo en los cines el 24 de junio de 2022″, escribieron.

Transformers: Rise of the Beasts tomará como eje a la historia de Beast Wars y bajo la dirección de Steven Caple Jr. (Creed II) contará una historia ambientada en 1994 que se moverá entre varias locaciones y presentará a los Maximals, Predacons y Terrorcons.

Así, además de Perlman, el elenco de la película contará con Anthony Ramos (In the Heights) y Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah). Todo mientas Peter Cullen regresará como la voz de Optimus Prime.

Transformers: Rise of the Beasts contará con un guión de Darnell Metayer y Josh Peters que a su vez estará basado en un borrador de Joby Harold. En estos minutos el estreno de la película está contemplado para junio 2022.