Ryan Coogler habló sobre su trabajo en Black Panther 2 después de la muerte de Chadwick Boseman

Debido a la repentina muerte de Chadwick Boseman, Marvel Studios y el director Ryan Coogler están trabajando en una nueva versión de Black Panther 2 que permita despedir a T’Challa y continuar con la franquicia que el propio Boseman ayudó a establecer en 2018.

Sin embargo, como el actor detrás del Rey de Wakanda no solo era un colaborador de Coogler, para el director y guionista no ha sido fácil trabajar en la secuela de Black Panther.

Particularmente, durante una conversación con el podcast Jemele Hill is Unbothered (vía Yahoo), Coogler reveló que el desarrollo de Black Panther 2 ha sido el trabajo más duro de su carrera.

“Todavía lo estoy pasando”, dijo Coogler sobre la partida de Boseman. “Una cosa que he aprendido en mi corto o largo tiempo en esta Tierra es que es muy difícil tener una perspectiva de algo mientras lo atraviesas. Esta es una de las cosas más profundas por las que he pasado en mi vida, tener que ser parte de mantener este proyecto en marcha sin esta persona en particular que era como el pegamento que lo mantenía unido“.

“Dicho esto, tienes una vida profesional, tienes una vida personal”, agregó Coogler. “Vida personal, voy a decir que cuando trabajas en algo que amas, esas cosas se mezclan, se juntan. Estoy tratando de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida. Pero todavía no he llegado a ese punto, así que sin duda esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida profesional”.

Chadwick Boseman falleció a la edad de 43 años debido a un cáncer de colón y Marvel Studios anunció que planeaba seguir adelante con la franquicia de Black Panther pero sin elegir a otro actor para dar vida a T’Challa.

En ese sentido, Coogler sostiene que pese al dolor por la partida de Boseman está agradecido por el tiempo que logró compartir con él.

“Esto duele y apesta, pero también es increíblemente motivador“, dijo Coogler. “Estoy increíblemente triste por perderlo, pero también estoy increíblemente motivado por poder pasar tiempo con él. Te pasas la vida escuchando sobre personas como él. Para este individuo, que ahora es un antepasado, estuve allí para verlo. Es un privilegio tan increíble que te llena tanto como te deja inconsciente. Muy a menudo como los negros, tenemos que recoger los pedazos después de la pérdida“.

El estreno de Black Panther 2 está planificado para julio de 2022.