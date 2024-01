Sam Rockwell volvería a Marvel Studios con la película de Armor Wars

El actor Sam Rockwell, quien interpretó al villano empresarial Justin Hammer en Iron Man 2, interpretándolo nuevamente en el corto Marvel One-Shot: All Hail the King y en un episodio de la serie animada What If, podría volver al universo de Marvel Studios.

Según información del insider DanielRPK, el actor estaría en conversaciones para ser parte de la película Armor Wars, la que tomará a una clásica historia de los cómics de Iron Man como inspiración, para concretar una primera película protagonizada por el James Rhodes interpretado por Don Cheadle.

En la clásica saga de Armor Wars, una serie de siete números publicada a partir de fines de 1987, Tony Stark comienza a afrontar problemas luego de que detecta que la armadura de un villano llamado Force cuenta con tecnología basada en sus propios diseños de Stark Enterprises.

Lo anterior fue posible ya que Spymaster robó y vendió los diseños de Stark s a su rival, Justin Hammer. Todo eso lo lleva a que Iron Man enfrente a personajes con armadura como Mauler, Stingray, Beetle, Crimson Dynamo, Titanium Man y Firepower, entre otros.

Obviamente, siguiendo la tradición de Marvel Studios, lo anterior no será replicado en la pantalla grane, y probablemente casi ninguno de esos personajes será parte de la versión cinematográfica de Armor Wars, pero el retorno de Sam Rockwell desde ya apunta a que seguirá existiendo un gran vacío a raíz de las consecuencias de la muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame.

Por ahora no hay fecha de estreno para Armor Wars.