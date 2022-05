Scott Eastwood volverá como Little Nobody en Rápido y Furioso 10

Rápido y Furioso 10 continúa sumando integrantes a su elenco. Así, días después de que se revelara que Alan Ritchson se sumará a la franquicia con la denominada Fast X, ahora se reveló que Scott Eastwood volverá como Little Nobody.

Eastwood debutó en la saga de Toretto en el contexto de Rápido y Furioso 8, una película donde interpretó al principal colaborador de Mr. Nobody (Kurt Russell), quien a su vez ayudó al personaje de Vin Diesel a dar con el paradero de Cipher (Charlize Theron).

En ese sentido, aunque no está claro qué relevancia tendrá Little Nobody en la trama de Rápido y Furioso 10, no es difícil imaginar que el retorno del personaje podría estar relacionado con el ya anunciado regreso de Cipher.

Además del retorno de Theron, Diesel, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Nathalie Emmanuel y Tyrese Gibson como sus respectivos personajes de las películas anteriores de la saga, Rápido y Furioso 10 también sumará a Daniela Melchior, Jason Momoa, Brie Larson y Alan Ritchson en nuevos papeles.