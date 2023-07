Se filtran supuestos detalles de The Last of Us 3

Una serie de supuestas filtraciones de The last of Us Part 3 han salido a la luz durante los últimos días, entregando algunos detalles de como sería la próxima entrega de la saga, y el rol de los protagonistas.

La filtración proviene de dos reconocidos insiders, el primero de estos Daniel “DanielRPK” Richtman, quien a través de una publicación en su Patreon (Vía Vandal) apunta a que presentaría un grupo de personajes en las afueras de una ciudad postapocalíptica, con una mansión como base. Este hace mención a cinco personajes Lucas, Mason, Val, Ezra, y ‘Gracis’, con uno de estos intentando de arrebatarle el control de la mansión a otro.

Aunque el insider hace mención a The Last of Us 3, algunos sostienen que esto podría estar relacionado con un contenido de historia de Facciones o The Last of Us Online.

La otra filtración proviene de ViewerAnon quien apuntó a través de Twitter que escuchó que para la tercera parte ”Ellie es al menos tan importante como lo fue en Parte 2″. Aunque menciona que los detalles de la historia por el momento están en el aire y aún pueden ser cambiados.

De acuerdo a lo que agregó en otro mensaje en la red social, la captura de movimiento y grabaciones del juego comenzarían este año.

Cabe recordar que The Last of Us Part 2 se lanzó en junio de 2020, y desde aquel momento desde Naughty Dog han abordado en varias ocasiones la posibilidad de una tercera entrega.