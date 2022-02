Según el jefe de EA, “la marca FIFA tiene más significado como videojuego que como órgano rector del fútbol”

La compañía Electronic Arts, quienes están detrás de los videojuegos de la marca FIFA, mantiene su conflicto con el ente rector del fútbol mundial. A fines del año pasado patentaron un cambio de marca, a un simple EA Sports FC, en un escenario en donde el organismo buscaría recolectar mil millones de dólares por el derecho a usar su nombre.

Ahora desde VideoGamesChronicle s e ha dado a conocer que, en noviembre del año pasado, el CEO de EA, Andrew Wilson, se sinceró con parte del staff, asegurándoles que existían muchas trabas con la FIFA. Una de ellas es la posibilidad de incluir modos adicionales a los partidos estándar de 11 contra 11 o la generación de “ecosistemas digitales más amplios”.

Asegurando que el único valor que la FIFA aporta, en un año en donde no hay Copa del Mundo, son solo “cuatro letras en el frente de la caja”, Wilson planteó que incluso han hecho que la marca de Federación Asociada sea más reconocible.

“Voy a ser más abierto… más abierto de lo que he sido con el mundo exterior. Hemos tenido una gran relación con la FIFA durante los últimos 30 años. Hemos creado miles de millones en valor... es simplemente enorme. Hemos creado una de las mayores propiedades de entretenimiento del planeta. Yo diría, y esto puede ser un poco sesgado, que la marca FIFA tiene más significado como videojuego que como organismo rector del fútbol. No damos eso por sentado y tratamos de no ser arrogantes. Hemos trabajado muy duro para intentar que la FIFA comprenda lo que necesitamos para el futuro”, planteó el ejecutivo.

De acuerdo a Wilson, parte de la presión que generan con la FIFA surge desde el hecho de que: “nuestros jugadores nos dicen que quieren más marcas culturales y comerciales relevantes para ellos en sus mercados, más arraigadas en el juego... marcas como Nike. Pero debido a que FIFA tiene una relación con Adidas, no podemos hacer eso”, explicó.

Aunque no lo explicita, lo anterior también abriría las posibilidades comerciales de FIFA en términos de publicidad, algo que está mediado por los acuerdos vigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

“Nuestros jugadores nos dicen que quieren más modos de juego, cosas diferentes más allá de 11v11 y diferentes tipos de juego. Les diría que esa ha sido una lucha para que la FIFA reconozca el tipo de cosas que queremos crear, porque dicen que nuestra licencia solo cubre ciertas categorías”, remarcó Wilson. “Nuestros jugadores nos dicen que quieren que nos movamos muy rápido: ‘queremos que ustedes hagan las cosas rápido’. Y para hacer eso, necesitamos un nivel de libertad para ser verdaderamente creativos, innovadores y experimentar en el mercado”, agregó.

Con todo lo anterior en cuenta, el ejecutivo ya decía hace tres meses que no debería sorprender si en definitiva, pese a que quieren ser “buenos socios” con la FIFA, terminan moviéndose “en una dirección diferente”.