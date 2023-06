Seth Rollins se refiere a su rol en Captain America: Brave New World

Seth Rollins el luchador de la WWE se encuentra próximo a debutar en el Universo Cinematográfico Marvel de la mano de Captain America: Brave New World, y ahora es que el luchador ha realizado sus primeros comentarios sobre su rol apuntando que “Estoy comprometido con un cierto nivel de secreto, por lo que no puedo divulgar mucha información al respecto”.

Rollins interpretará a un villano en el filme que llegará en 2024, y agregó que “es genial tener oportunidades para hacer algo fuera de tu zona de confort. Esto es lo que amo, la WWE, la lucha libre profesional, es todo lo que siempre quise hacer y lo que pretendo mantener como mi carrera por todo el tiempo que pueda, pero cuando llegas a cierto nivel en esta industria, habrán oportunidades que se te presenten y me encanta correr riesgos en este punto de mi carrera”.

Es así como el luchador mencionó que “si tienes la oportunidad de hacer algo increíble fuera de la WWE, tienes que echar un vistazo a eso, tratar de hacer que funcione lo mejor que puedas porque solo tienes una vida y una oportunidad, y nunca sabes cuándo podrías tener otra oportunidad como esa, así que tienes que hacer que suceda”.

Sin duda su participación en el MCU hace recordar a otros luchadores que decidieron dedicarse al mundo del cine, como lo es Dwayne “The Rock” Johnson y John Cena. Sobre si seguirá este mismos pasos, el luchador señala que “en cuanto a mí, no sé dónde está mi futuro. Siento que, como dije, en este momento la lucha libre es mi futuro mientras pueda hacerlo a un alto nivel. Pero llegará un día en que al caer mis huesos se van a convertir en polvo y tendré que empezar a buscar en otra parte y ver qué otras opciones hay. No creo que eso ocurra pronto y estoy en la flor de mi carrera en este momento y me quedan muchos años por delante”.

Cabe recordar que Rollins no es el primer luchador en sumarse al MCU ya que Dave Bautista lo hizo con anterioridad en el papel de Drax en Guardianes de la Galaxia, sin embargo es el primero en sumarse mientras aún se encuentra activo como luchador.