Shia LaBeouf pretendería comenzar un tratamiento después de la demanda de FKA Twigs

Días después de que la demanda de FKA Twigs se hiciera pública, la defensa de Shia LaBeouf dice que el actor pretendería buscar ayuda profesional para lidiar con sus conductas abusivas.

En un artículo de Variety donde se relatan diversos episodios de la carrera de LaBeouf, el abogado del actor de Transfomers, Shawn Holley, dijo que su cliente estaría en busca de un tratamiento adecuado.

“Shia necesita ayuda y él lo sabe”, dijo Holley. “Estamos buscando activamente el tipo de tratamiento hospitalario significativo, intensivo y a largo plazo que él necesita desesperadamente”.

A mediados de diciembre, FKA Twigs entabló una demanda contra LaBeouf donde planteó que, durante el tiempo en que mantenían una relación, el actor la agredió física y emocionalmente.

“Shia LaBeouf lastima a las mujeres”, dice un extracto de la demanda recogido por Variety. “Él las usa. Abusa de ellas, tanto física como mentalmente. Él es peligroso”.

En la demanda, FKA Twigs además relata una serie de hechos de violencia que habría vivido durante su relación con el actor que conoció en las filmaciones de Honey Boy, una película autobiográfica que LaBeouf escribió durante su paso por un centro de rehabilitación después de ser arrestado por intoxicación pública, desórdenes y obstrucción en 2017.

LaBeouf respondió a esa demanda diciendo que no todas las acusaciones serían ciertas, pero admitió que había sido “abusivo”.

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo los hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones”, dijo el actor a The New York Times. “He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que realmente pueda decir”.

De acuerdo a Variety, FKA Twigs decidió entablar la demanda contra LaBeouf luego de que una resolución privada no prosperara ya que la artista pretendía que el actor donara dinero a organizaciones de ayuda para víctimas de violencia doméstica y “aceptara recibir un tratamiento psicológico significativo y constante”.

En ese sentido, la declaración de la defensa de LaBeouf sobre la búsqueda de terapia para el actor llega luego de que el testimonio de FKA Twigs generara una serie de repercusiones que incluyen desde el apoyo de Alma Har’el, la directora de Honey boy, hasta otras acusaciones contra el actor por parte de Sia, la famosa cantante de “Chandelier” que dijo que LaBeouf la “lastimó emocionalmente” y la “engañó” para que tuviera una relación adúltera.