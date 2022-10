Sony adquirió los derechos de Tarzán y planea reinventar al personaje con una nueva película

Una nueva película de Tarzán está en camino, pero aparentemente esta producción no será igual a las apuestas anteriores inspiradas en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs.

Después de todo, de acuerdo a The Hollywood Reporter, aunque Sony Pictures recientemente adquirió los derechos de Tarzán y puede realizar proyectos para la pantalla con el personaje, el objetivo del estudio sería concretar una producción renovada de Tarzán.

Concretamente The Hollywood Reporter dice que Sony quiere hacer una “reinvención total” de Tarzán y esa propiedad intelectual para el Siglo XXI. Pero por ahora no sabemos cómo será aquella apuesta porque el proyecto aún no está en marcha formalmente ya que el estudio no ha asegurado ni un director ni un guionista para esta cinta.

Pero claro no es difícil imaginar que Sony tendrá que poner algo nuevo sobre la mesa para su versión de Tarzán considerando que no solo se han hecho varias películas sobre el personaje, sino que muchos de los temas que están en los relatos originales no se pueden llegar y traducir a la pantalla en el contexto actual.