Sony dispara contra Battlefield en sus argumentos contra la compra de Activision

Han salido a la luz una serie de declaraciones de Sony en el marco de los argumentos contra la compra de Activision Blizzard, y entre estos se ha conocido que la compañía ha disparado contra Battlefield, mencionando que no pudo mantener el ritmo en su competencia con Call of Duty.

De acuerdo a los documentos dados a conocer en el marco de la investigación del organismo regulador de Reino Unido, es que Sony argumento que Call of Duty “no es replicable” y que otros juegos “no pueden competir con su éxito”. Finalmente, es que hacen mención al competidor directo de Call of Duty, Battlefield, mencionando que la franquicia no pudo seguir el ritmo.

“Call of Duty está demasiado arraigado para que cualquier rival, sin importar qué tan bien equipado esté, pueda alcanzarlo”, señala el documento, que luego continuar con “Para dar un ejemplo concreto, Electronic Arts, uno de los mayores desarrolladores de terceros después de Activision, ha intentado durante muchos años producir un rival para Call of Duty con su serie Battlefield. A pesar de las similitudes entre Call of Duty y Battlefield... la franquicia de Battlefield no puede seguir el ritmo”.

Cabe recordar que la última entrega de Battlefield no logró el éxito esperado, mientras que Call of Duty vive un buen momento tanto por sus entregas anuales, como por el éxito que ha tenido Warzone en los últimos años y que ahora esperan continuar con Warzone 2.0, juego que reunió 25 millones de jugadores en sus primeros cinco días.