Spider-Man Noir no aparecería en Across the Spider-Verse según Nicolas Cage

Por cortesía de una trama con el Multiverso, Spider-Man: Across the Spider-Verse promete mostrarnos a un montón de versiones de Spider-Man que además del protagonista Miles Morales y otras caras conocidas de Into the Spider-Verse como Spider-Man 2099 y Gwen Stacy incluirán desde Spider-Woman hasta (por lo menos cameos) de Spider-Cat, Scarlet Spider, The Bombastic Bag Man y el Spider-Man del videojuego de Insomniac Games.

Pero aparentemente un arácnido que no figurará en Across the Spider-Verse sería la versión de Spider-Man Noir que acompañó a Miles y sus aliados en Into the Spider-Verse.

Como recordarán en Into the Spider-Verse Spider-Man Noir fue interpretado por Nicolas Cage, quien en una reciente conversación con el portal ScreenRant aseguró que Sony aún no lo contactaría para aparecer en Across the Spider-Verse.

“Tendrías que preguntarle a Sony”, respondió Cage al ser consultado sobre si volverá como Spider-Man Noir en la nueva película. “No sé qué está pasando con eso. Nadie me ha hablado de eso. Pregúntales. No sé. Yo realmente deseo que (me contacten). También me encanta Spider-Man Noir. Creo que es un gran personaje. Spider-Man es el superhéroe más genial. Y luego combinas eso con Cagney y Bogart y Edward G. Robinson, vamos, es un gran personaje”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse fue dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson en base a un guión realizado por Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham. El estreno de la película está fijado para junio de este año.