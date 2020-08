Star Wars llegará a The Sims 4 en septiembre

EA anunció que una llamativa expansión llegar a The Sims 4 el próximo mes de septiembre. Durante este jueves la compañía informó que los jugadores de su popular título transportarse a una galaxia, muy, muy lejana con la expansión llamada Star Wars: Journey to Batuu.

Como sugiere su nombre, esta expansión permitirá que los jugadores puedan trasladarse a Batuu, el planeta que es el foco de la atracción Galaxy’s Edge de Disneyland.

En ese contexto, los jugadores de The Sims 4 podrán explorar zonas como el Black Spire Outpost o ver el Millennium Falcon.

Todo mientras también podrán profesar sus alianzas con la Primera Orden o la Resistencia y podrán interactuar con personajes de la nueva trilogía como Kylo Ren y Rey.

“En The Sims 4: Star Wars: Journey to Batuu, los jugadores dejarán sus hogares para viajar al planeta de Batuu, donde tendrán que elegir con qué facción trabajar, ya que las acciones que emprendan sus Sims conducirán al control Black Spire Outpost”, dice la descripción oficial de esta expansión.

“Los Sims pueden optar por apoyar a Rey y Vi Moradi como parte de la Resistencia, jurar lealtad a la Primera Orden bajo Kylo Ren o cambiar su enfoque para ganar créditos con Hondo Ohnaka y los sinvergüenzas. Mientras los Sims se embarcan en emocionantes misiones, aumentarán su reputación, desbloquearán nuevos artefactos y ropa única, personalizarán sus propios droides y crearán un codiciado lightsaber”, añade EA. Después de que los jugadores abandonen Batuu y regresen a casa, incluso pueden traer de vuelta algunos de estos elementos, como su lightsaber, para disfrutar con otros Sims que ya han creado”.

Puedes ver el tráiler de anuncio de Star Wars: Journey to Batuu aquí:

Star Wars: Journey to Batuu tendrá un valor de $19.99 dólares, estará disponible para PC, Mac, Xbox One y PS4, y llegará a The Sims 4 el 8 de septiembre.