Star Wars: The Acolyte mostrará “cómo los Sith se infiltraron en los Jedi” según Dafne Keen

Poco a poco siguen surgiendo detalles sobre la propuesta de The Acolyte, la nueva serie de Star Wars ambientada en la época de la Antigua República de la saga espacial.

Como recordarán días atrás se confirmó que el elenco de la serie incluiría a Amandla Stenberg (The Hate U Give) y Lee Jung-jae (Squid Game) como protagonistas, además de Manny Jacinto (The Good Place) y Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll) y Dean-Charles Chapman (1917) y Dafne Keen (His Dark Materials) en otros papeles.

Bueno, ahora Keen habló sobre la serie y confirmó lo que muchos ya sospechaban: The Acolyte será una historia sobre los Sith.

En una entrevista con Tech Radar, Keen indicó que en The Acolyte aquel tipo de usuarios de la Fuerza serán las figuras al centro de la historia.

“¡Puedo tantear que es una precuela!”, dijo Keen. “No, quiero decir, como saben, está ambientada 100 años antes de las películas de las precuela, y es una especie de explicación de cómo los Sith se infiltraron en los Jedi. Es una historia protagonizadas por los Sith que nunca antes se había hecho”.

Por supuesto, esa declaración de Keen coincide con la sinopsis oficial del programa que promete que este “thriller de misterio” se encargará de llevar a los fanáticos a “una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República” donde “una ex Padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían imaginado”.

The Acolyte ya está desarrollando sus filmaciones, pero aún no tiene una fecha oficial de estreno.

“Ha sido muy divertido filmar: el elenco es increíble, y el director y el equipo son simplemente encantadores. Toda la experiencia es maravillosa y ya estoy emocionado de que la gente la vea”.