Star Wars: Visions tendrá su propio libro de arte

Si quedaron encantados con la propuesta de Star Wars: Visions, la nueva publicación de Dark Horse Comics probablemente le interesará.

Durante esta semana y a través del sitio Nerdist la editorial anunció que publicará un nuevo libro de arte enfocado en Star Wars: Visions. Este libro que simplemente se llamará The Art of Star Wars: Visions estará a cargo de Zack Davisson (Yurei: The Japanese Ghost) y contará con artes conceptuales, diseños y storyboards de la serie de antología que se presentó a través de Disney Plus.

En ese sentido, Dark Horse sostiene que a lo largo de más de 200 páginas este libro abordará el trabajo que fue realizado por diversos estudios incluyendo a Kamikaze Douga, Studio Colorido, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus, Production I.G, y Science SARU.

The Art of Star Wars: Visions tendrá un valor de $49.99 dólares y será lanzado el 12 de abril de 2022.