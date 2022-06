Steve-O reconoció que en sus comienzos Jackass era “legítimamente una mala influencia” para los niños

Jackass fue una mala influencia para sus espectadores más jóvenes o al menos eso es lo que reconoció recientemente Steve-O. Durante una participación en el podcast Hotboxin de Mike Tyson, el integrante de Jackass abordó los efectos negativos que habría tenido el popular programa en parte de sus espectadores.

Si bien tanto las películas como el programa original de Jackass incluían una advertencia que indicaba que los espectadores no tenían que tratar de imitar las estúpidas proezas de Steve-O, Johnny Knoxville y compañía, ahora el integrante de la franquicia aseguró que las críticas contra ellos por su influencia en los niños no habrían estado completamente erradas.

“Creo que al comienzo de Jackass realmente valía la pena vilipendiarnos porque en ese entonces no tenían YouTube ni videos en Internet y éramos legítimamente una mala influencia”, dijo Steve-O. “Cuando salió Jackass, los niños pequeños aparecían en hospitales de todo el país y tal vez del mundo porque nos vieron haciendo esta locura y querían hacerlo ellos mismos. Entonces, los niños pequeños de todas partes obtuvieron cámaras de video y comenzaron a lastimarse a sí mismos y a aparecer en hospitales y a lastimarse mucho”.

Steve-O no entregó cifras ni nada por el estilo para respaldar sus dichos, pero probablemente más de alguna vez habrán visto a alguien en internet o la vida real que se lastimó tratando de emular las locuras de Jackass.

No obstante, aunque Steve-O reconoció que Jackass habría sido una mala influencia en sus principios, ahora sostiene que él y sus colegas no son responsables de las riesgosas acrobacias que pueden intentar los niños ya que aunque Jackass 4 llegó al cine recientemente, esta franquicia ya no es la única fuente de contenido de ese tipo.

“A lo largo de los años, ahora que hay tanta ridiculez en YouTube es como: ‘ya no es nuestra jodida culpa’”, sentenció Steve-O.