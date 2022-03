The Adam Project es la nueva película con la que Ryan Reynolds que quiere evocar los clásicos de Amblin y hacernos reflexionar sobre la relación con nuestros padres

Mientras recientemente se confirmó que una secuela de Free Guy ya está en la mira de 20th Century Studios, el actor Ryan Reynolds y el director Shawn Levy están enfocados en otra producción actualmente: The Adam Project (El proyecto Adam en español).

Si han visto alguno de los tráilers probablemente ya tendrán claro que esta nueva película que se estrenará a través de Netflix tendrá un importante componente de ciencia ficción y básicamente mostrará a Reynolds como un sujeto que viaja en el tiempo y se reencuentra con su yo del pasado.

Pero The Adam Project quiere ser mucho más que otra película fantasiosa de streaming ya que tanto Reynolds como Levy esperan que pueda apelar a la nostalgia en distintos niveles.

“Sin duda es un viaje al pasado, a un tipo de película nostálgica al estilo Amblin que, para mí, simboliza lo que quiero que sean las películas: llenas de aventura y deseos cumplidos, pero también divertidas y cálidas”, dijo Levy en una entrevista facilitada a Mouse por Netflix. “Siento que nuestra narrativa y nuestra industria cinematográfica han evolucionado hasta un punto en el que las películas o son escapistas o se basan en grandes ideas que resuenan e impactan. Pero las películas que amamos del pasado de alguna manera fueron capaces de ser ambas cosas. Volver al futuro es una, E.T es otra”.

Aquella inspiración en esas clásicas películas se puede sentir en los adelantos de The Adam Project, pero Reynolds también quiso destacar que la trama detrás de los viajes en el tiempo y peleas con vistosas armas tendrá que ver con algo que podría identificar a muchas personas.

“La nostalgia es la mejor droga del planeta Tierra, y esta película pertenece a ese grupo, ya que hay una ausencia total de cinismo narrativo, una abundancia de asombro mezclado con comedia y levedad, y golpes de emoción absolutos. Esas películas (de Amblin) también tenían el maravilloso elemento de la acción y la aventura. Por eso, tener la oportunidad de hacer una película de ese estilo, que no fue nada fácil, valió la pena para ambos porque es muy personal. Personalmente, no he hecho muchas películas que reflejen mi propia vida como lo hace El proyecto Adam”, dijo el actor.

“La película terminó siendo muy personal para mí. Mi padre falleció hace años, y durante mucho tiempo me conté esas historias sobre él que me ayudaban a dar sentido a mis propias deficiencias o carencias”, añadió Reynolds al ser consultado sobre lo que lo atrajo del proyecto. “Pero cuando acepté que solo eran historias, me di cuenta de que la razón por la que estaba enfadado con mi padre no era porque fuera un mal tipo o porque hubiera fallado como padre: era porque había muerto. Estaba enojado con mi padre porque había muerto. Y me pareció muy interesante que mi personaje, Adam, vuelva a ver a su padre, no solo cuando está vivo, sino a la misma edad. Logran verse como compañeros por un momento, no como padre e hijo”.

Si bien The Adam Project es una nueva historia y aún no está enmarcada en ningún tipo de franquicia, su desarrollo está lleno de reencuentros. Después de todo, Reynolds y Levy trabajaron juntos en Free Guy mientras que en 2015 Levy adaptó This Is Where I Leave You, un libro escrito por Jonathan Tropper quien a su vez realizó el guión de The Adam Project con T. S. Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin.

“Cuando vi que Jonathan había escrito esto, supe inmediatamente que sería bueno”, dijo Levy. “Sabía que sería una historia profundamente humanista por el oído de Jonathan para la vida real y su sensibilidad para las relaciones y emociones humanas”.

“Lo que me atrapó a mí fue la idea de: ‘¿Y si pudieras hacer las paces con tu propia historia? ¿Si como adulto pudieras ir al pasado, hacer las paces con la versión joven de ti mismo, con los padres que no lograron comprenderte cuando crecías? ¿Si pudieras volver y reconectarte con tus padres con la ventaja de una vida de sabiduría y perspectiva?’ Porque, generalmente, cuando pensamos en cómo eran nuestros padres, siempre nos contamos alguna historia. En mi historia eran perfectos o los villanos. Pero casi siempre ninguna es real”, agregó.

En es sentido, Reynolds y Levy revelaron que una parte importante del trabajo en The Adam Project ocurrió en la casa del actor en Nueva York donde ambos junto a Tropper pasaron “muchas horas hablando de nuestras propias relaciones con nuestros padres”.

“Nos centramos enseguida en este tema universal de la forma en que los hombres luchan con la ira hacia sus padres, pero no son capaces de entrar en una existencia feliz y adulta hasta que perdonan a sus padres por ser humanos”, dijo Levy.

Finalmente aunque el director prometió que The Adam Project tendrá momentos muy emotivos como una escena entre el personaje de Reynolds y su madre interpretada por Jennifer Garner, la película también promete instancias más livianas.

“Me encantan las películas que me invitan a viajar y me hacen pasar por diferentes tonos y sentimientos. Risas, llanto. Y eso es lo que también quiero para el público. Siempre quiero que la gente se quede conmovida y con una sensación de optimismo, y El proyecto Adam me pareció una oportunidad para intentarlo y quizá, si hacíamos bien nuestro trabajo, lograrlo”, concluyó el cineasta.

The Adam Project se estrenará este 11 de marzo en Netflix.