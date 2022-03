The Batman ya recaudó 21.6 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos

La nueva película del caballero oscuro de DC ha resultado ser todo un éxito en cines, considerando eso sí, que se estrenó se solamente en la pantalla grande y no en HBO Max. Desde su debut, The Batman ha acumulado $21,6 millones de dólares en Estados Unidos.

Entre el martes y el miércoles The Batman recaudó $4 millones de dólares entre las vistas previas especiales de un solo horario, en gran parte por su formato en Imax. Lo que significa que en las funciones del jueves, la película obtuvo $17,6 millones de dólares

Las ganancias previas que ha tenido The Batman durante el jueves superan ampliamente a películas como Justice League ($ 13M) y Wonder Woman ($ 11M), pero aún está por debajo de The Dark Knight ($ 18.5M), The Dark Knight Rises ($ 30.6M) y Batman v. Superman ($ 27,7 millones).

De acuerdo a Deadline, Warner Bros. a partir del jueves había vendido 50 millones en pre-ventas antes del fin de semana. Otras películas que han tenido estrenos recientes han sido Uncharted que ha recaudado 89,2 millones de dólares en total y Dog con 33,9 millones.