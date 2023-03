The Lord of the Rings: Gollum da a conocer un nuevo tráiler centrado en su historia

DesdeNacon y Deadalic Entertainment han dado a conocer un nuevo tráiler de The Lord of the Rings: Gollum, el juego basado en el personaje de El Señor de los Anillos que llegará en algún punto de este año.

Este nuevo adelanto, se centra en la historia del personaje y el juego, y algunos de los seres que encontrará en su camino.

Cabe recordar que el juego inicialmente llegaría en 2022, pero fue retrasado por la desarrolladora con el fin de “entregar la mejor experiencia posible”.

The Lord of the Rings: Gollum será un título “de acción y aventuras narrativo”, el cual contará con niveles abiertos así como misiones más lineales, en las cuales el jugador podrá decidir si su personaje sigue el camino de Sméagol o Gollum, con las decisiones afectando a los NPC presentes en el juego.