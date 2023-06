Titanfall 3 estuvo en desarrollo por 10 meses antes de su cancelación

Titan Fall 3 estuvo en desarrolo por 10 meses antes de su cancelación, así lo dio a conocer un ex desarrollador de Respawn Entertainment, quien en una reciente entrevista se refirió al desarrollo del juego.

Se trata de Mohammad Alavi, quien señaló en conversación con Insider Gaming que “¿Quieres escuchar una historia loca? Titanfall 3... Titanfall 2, ya sabes, salió, hizo lo que hizo, y dijimos, ‘Está bien, vamos a hacer Titanfall 3′, y trabajamos en Titanfall 3 durante... diez meses”.

Según agregó “teníamos como nueva tecnología, teníamos varias misiones en marcha, teníamos un primer jugable, que estaba a la par para ser igual de bueno, si no mejor, que lo que teníamos antes, ¿verdad? Pero dejaré esto claro: que sea mejor no lo hace revolucionario. Y ese es el truco, sabes”.

Es así como finalmente menciona que “literalmente cancelamos Titanfall 3 nosotros mismos porque pensamos: “Podemos hacer este juego, y será Titanfall 2 plus, un poco mejor, o podemos hacer esto”. , que es claramente increíble”. Y no me malinterpreten, siempre extrañaré tener otro Titanfall, ¿sabes a lo que me refiero? Me encanta ese juego, Titanfall 2, como dije, es mi mayor logro, pero fue la decisión correcta. Ese es un corte loco. ¡Un corte tan loco que EA ni siquiera se enteró por otros seis meses!”.

Cabe recordar que finalmente en vez de Titanfall 3 fue lanzado el battle royale, Apex Legends.