¿Cuándo aparecerá Miles Morales en las películas live-action de Marvel? Esa es una pregunta que ha rondado desde el debut del personaje en 2011 y se ha multiplicado después de exitosas apuestas con el héroe como Spider-Man: Into the Spider-Verse y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Pero aunque ciertamente no faltan teorías y especulaciones sobre cómo podría ser el debut live-action de Miles Morales, aparentemente eso aún no estaría en los planes a corto plazo de Sony.

Después de todo, en una reciente conversación con la revista Empire a propósito de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Amy Pascal, productora de esa saga animada, Venom y las películas de Spidey encabezadas por Tom Holland, señaló que todavía faltarían “un par de años” para que Sony revele sus planes para Miles Morales en el terreno del live-action

“Los fanáticos tendrán que esperar un par de años para ver qué hacemos”, dijo Pascal.

En ese sentido, mientras Shameik Moore, la voz de Miles en Spider-Verse reafirmó que le gustaría plasmar al personaje en live-action si se opta por una versión mayor del héroe, Pascal abordó otro rumor y evadió una respuesta defnitiva sobre un posible salto del Peter Parker/Spider-Man de Holland al mundo (o Multiverso) de Spider-Verse.

“¡No voy a comentar nada sobre eso!”, respondió Pascal al ser consultada sobre esos rumores. “Pero puedo decirte que a Tom Holland le encantan estas películas (Spider-Verse)”.

Pese a que por ahora no hay planes oficiales para una película live-action de Spider-Man sobre Miles Morales, el perosnaje protagonizará Spider-Man: Across the Spider-Verse y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, además de figurar en el videojuego Marvle’s Spider-Man 2.