Tom Cruise agradeció el apoyo a Top Gun: Maverick como solo él puede hacerlo: Lanzándose de un avión

En medio de todos los elogios a Kate Winslet por aguantar 7 minutos bajo el agua en el contexto del rodaje de Avatar: The Way of the Water, Tom Cruise no quiere que olviden que él también es capaz de realizar impensadas hazañas por el cine y el domingo recién pasado quiso agradecer el apoyo a Top Gun: Maverick con un particular video.

Mientras la mayoría de los directores y actores agradecen el apoyo a sus películas con videos desde el set o su entorno de trabajo, Cruise optó por llevar esa premisa a otro nivel y grabó su video para los fanáticos de Top Gun: Maverick desde un avión durante el rodaje de Misión Imposible: Dead Reckoning- Parte 2.

Cruise partió el video agradeciéndole a los fanáticos desde el avión donde también estaba el director de Misión Imposible 7, Christopher McQuarrie. “Hola a todos. Aquí estamos sobre la soleada Sudáfrica. Estamos filmando Misión Imposible: Dead Reckoning- Partes 1 y 2 . No quería que terminara el año sin agradecerles a todos por venir a los cines. Y gracias por apoyar a Top Gun: Maverick”, dijo el actor.

De ahí en más como McQuarrie dijo que tenían que terminar la toma, Cruise continuó su mensaje mientras se precipitaba a la Tierra tras saltar del avión.

‘’Gracias por apoyar a Top Gun: Maverick y gracias por permitirnos entretenerlos. Realmente es el honor de mi vida. Me estoy quedando sin altitud. Así que tengo que volver al trabajo. Tengo que hacer esta toma. Que tengan unas vacaciones muy seguras y felices. Nos vemos en el cine”, concluyó Cruise

Pero las palabras no le hacen justicia a esto, por lo que lo mejor es que vean lo nuevo de Tom Cruise a continuación:

Top Gun: Maverick es una de las películas que mejor desempeño ha tenido durante este año y hasta la fecha ha recaudado $1,488 millones de dólares a nivel mundial. En ese sentido, la próxima cinta de Cruise, Misión Imposible: Dead Reckoning- Parte 1 tendrá un desafío considerable para conquistar al público con su trama y acrobacias cuando concrete su estreno en cines durante julio del próximo año.