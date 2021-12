Tom Holland respondió a Martin Scorsese por sus críticas contra Marvel Studios

Ya estamos casi en 2022, sin embargo, los dichos de Martin Scorsese sobre las películas de superhéroes todavía no quedan en el olvido.

Así, en medio de todo el entusiasmo por Spider-Man: No Way Home, Tom Holland decidió mencionar directamente al director de Goodfellas en una entrevista a propósito de las posibilidades de su cinta más reciente en los Premios Oscar.

De acuerdo a The Hollwyood Reporter, Marvel Studios y Sony planean impulsar una campaña para que Spider-Man: No Way Home sea considerada en los Premios de la Academia. Pero, como Kevin Feige recientemente señaló que cree que hay un sesgo respecto a las películas de superhéroes, ambas empresas sienten que esa no sería una tarea fácil.

En ese sentido, al ser consultado sobre las posibilidades de que Spider-Man: No Way Home siga los pasos de Black Panther y sea la segunda película de superhéroes en ser considerada en la categoría de Mejor película de los Premios Oscar, Holland decidió apuntar a la percepción sobre ese tipo de producciones y lo hizo recordando las comentadas declaraciones de Martin Scorsese sobre las apuestas de Marvel.

“Puedes preguntarle a (Martin) Scorsese: ‘¿Te gustaría hacer una película de Marvel?’ Pero él no sabe cómo es porque nunca ha hecho una”, dijo Holland. “He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma en que analizo el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes, es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que de verdad son arte”.

Tom Holland ha protagonizado tres películas en solitario como Spider-Man y también ha aparecido como ese héroe en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endagme. Todo mientras que su currículum en otras producciones incluye a cintas como Lo Imposible, The Devil All the Time y Cherry.

En ese sentido, el actor indicó que aquella percepción no solo sería suya y otros integrantes del elenco de las películas de Marvel Studios podrían apoyar su defensa del género.

“Cuando estás haciendo estas películas, sabes que buenas o malas, millones de personas las verán, mientras que cuando estás haciendo una pequeña película independiente, si no es muy buena, nadie la verá, así que viene con diferentes niveles de presión”, señaló Holland. “Quiero decir, también puedes preguntarle a Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson, personas que han hecho el tipo de películas que son ‘dignas de un Oscar’ y también han hecho películas de superhéroes, y te dirán que son lo mismo, solo que en una escala diferente. Y hay menos spandex en las ‘películas de los Oscar’“.

Si bien en el apartado de cintas de superhéroes solo Black Panther ha sido nominada en la categoría de Mejor Película de los Premios Oscar, hasta la fecha varias apuestas de ese tipo han ganado premios en otras categorías y, por ejemplo, la propia cinta del Rey de Wakanda consiguió reconocimientos por su música, diseño de vestuario y diseño de producción. Todo mientras que por el lado de las adaptaciones de DC un par de años atrás Joaquin Phoenix recibió el Oscar a Mejor Actor por su papel principal en Joker, Heath Ledger ganó un galardón a Mejor Actor de Reparto por su papel en en The Dark Knight e incluso Suicide Squad (2016) recibió un premio al Mejor Maquillaje y Peinado.

Pero esos no son los premios que quiere Feige y en el mismo artículo de The Hollywood Reporter el presidente de Marvel Studios indicó que quiere que las cintas de su franquicia de superhéroes sean reconocidas por la Academia.

“Creo que ambos tipos de películas merecen reconocimiento“, dijo Feige. “(...)Es algo bueno cuando la gente está en un cine y se pone de pie y grita. Es bueno cuando la gente se seca las lágrimas porque está pensando en sus últimos 20 años de cine y lo que ha significado para ellos. Eso, para mí, es algo muy bueno, el tipo de cosas que se fundó la Academia, en su momento, para reconocer”.