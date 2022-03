Un personaje principal no regresará en la potencial octava temporada de Legends of Tomorrow

[Esta nota incluye spoilers del final de la séptima temporada de Legends of Tomorrow]

The CW todavía no renueva Legends of Tomorrow para un octava temporada, pero si todo marcha de acuerdo a los planes de los responsables de la serie, ese ciclo tarde o temprano será aprobado y no contará con una figura que hasta ahora había sido clave para esta producción enmarcada en el Arrowverso.

Esta semana se estrenó en Estados Unidos “Knocked Down, Knocked Up”, el último episodio de la séptima temporada de Legends of Tomorrow, y aunque aquel capítulo no fue planeado como una culminación de la serie, en la práctica cerró la historia de uno de sus personajes principales: Nate Heywood.

El historiador interpretado por Nick Zano perdió sus poderes en el final de la séptima temporada y se trasladó a vivir permanentemente con Zari 1.0 en el tótem. Así, aunque en las producciones de superhéroes nada es permanente, TV Line confirmó que Nate no será un personaje regular en una potencial octava temporada de Legends of Tomorrow.

De hecho la co-showrunner de Legends of Tomorrow, Keto Shimizu, confirmó esa decisión.

“Nos sentimos muy afortunados de haber tenido este maravilloso lapso de seis años de desarrollar este personaje y trabajar con un hombre tan talentoso”, dijo Shimizu antes de añadir que despojar a Nate de sus poderes “se sintió como una forma natural de terminar su carrera en el programa. Comenzó el espectáculo ganando el superpoder. Se sintió bien que se despidiera de él como se despide del equipo”.

Por su parte, Zano se despedido de Nate con una publicación en Instagram. “Es con un corazón lleno de agradecimiento y gratitud que me despido de mi familia Legends. Han sido las experiencias más locas y satisfactorias que he tenido, PERO ha llegado el momento de que Nate/Steel se despida de la base de fans más grande y más leal hasta la muerte”, fue parte de lo que escribió el actor que se sumó a Legends of Tomorrow en la segunda temporada.

Legends of Tomorrow todavía no es renovada para una octava temporada, pero Shimizu espera que la serie pueda regresar para contar una historia que encontrará a Sara Lance y compañía en prisión.