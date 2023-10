Un vistazo al mundo del doblaje en Latinoamérica con Rubén León, la voz del Joker

Este fin de semana se llevará a cabo el SuperFest “Black Edition”, ocasión por la cual tuvimos la oportunidad de hablar con Rubén León, doblajista que ha dado la voz a reconocidos personajes del cine y series de televisión, como lo son el Joker y Taz. En conversación con este es que pudimos conocer un poco sobre su trayectoria y su visión de esta industria en Latinoamérica.

SuperFest “Black Edition” se llevará a cabo el próximo 13, 14 y 15 de octubre en Basel Venue (a un costado del Mall Barrio Independencia)

¿Cómo es darle la voz a uno de los personajes más reconocidos de la industria de los cómics, como es el Joker?

Bueno, verás, en las últimas entregas que se hicieron, los guiones venían con un carácter más conceptual, más profundo, y por supuesto que el personaje fue creciendo y creciendo, pasando de principio de un, digamos que de un bufón, un bromista ante Batman. Luego empezó a hablarles de la ley de vida y de la comparación de Batman, que es un vengador, verdad, de la noche. Y este que es un resentido de la sociedad. Entonces resulta muy interesante porque uno en la vida cotidiana, uno personalmente se encuentra con tantas atrocidades que uno a veces quisiera ser justiciero y a veces quisiera vengarse y vengarse de la peor manera. Entonces no es tan fácil doblar al Joker. No me refiero a nivel técnico, a nivel de interpretación actoral, sino de manejar los conceptos y saber que algo que te parece tan malo, pues no es tan malo.

¿Se intenta dar un toque especial al momento de doblar un personaje, más local o solamente es una traducción?

Bueno, realmente si se si se hace por lo general la traducción de la voz en inglés este. ¿Pero si ya uno ha empezado como a bautizarle, como formas, frases, formas de decir algunas palabras irónicas que son como muy propias de la de la parte del Caribe de Latinoamérica y que pues han atrapado pues el cariño y la atracción, pues la gente se siente que le salpica directo la forma en que habla el Joker, o por lo menos el que yo hago.

¿Cómo fue interpretar a Taz en Taz-Manía, considerando que es un personaje que mayormente hace sonidos?

Bueno, te puedo decir, aunque parezca loco, muchos dirán que es eso. Ese es el personaje más difícil que me ha tocado interpretar. ¿Por qué? ¿Precisamente porque no tiene palabras entendibles en nuestro idioma humano, verdad? Entonces es un problema de respiración, es un problema que con sonidos onomatopéyicos o sonidos que parecieran como si fuese un lenguaje, bueno, realmente lo es para los demonios de Tasmania, según lo que lo que plantea Warner. Este tienen emociones. Entonces con los sonidos debes dar la tristeza, la curiosidad, que está enamorado, que está asustado, que está molesto entonces y varía, entonces no hay un guion que me diga cómo es el sonido, sino que me dice gestos, empieza en el segundo tal y termina en el minuto tal y uno empieza viendo la pantalla, tienes que estar como pendiente de cualquier detalle. Y por supuesto, si te equivocas, o sea, te sales de sincronía con los labios del animado, tienes que volver desde un principio. Cómo le dices al operador entramos en blablabla (sonidos de Taz) tienes que empezar desde cero casi otra vez. Es muy complicado a nivel de respiración, pero muy hermoso, por supuesto.

¿Qué es lo más difícil al momento de doblar un personaje?

Bueno, realmente en el caso del doblaje, dependiendo la premura de la entrega de del material, no hay tiempo de ver qué es lo que vas a hacer, ni que cuáles fueron las peripecias, cuál fue la vida que tuvo ese personaje en ese capítulo. Entonces, el tener los sentidos muy muy abiertos para poder atajar no te da tiempo realmente o sea casi que conoces el personaje en una sola leída, que lees más o menos para saber qué ocurre con el personaje.

Me ha pasado casos como que de pronto, tiene muchas líneas, se refiere a que tiene mucha intervención en ese capítulo el personaje y yo pienso que es protagónico y cuando estoy a punto de terminar le dan un tiro, un disparo y entonces muere el personaje y te quedas ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, claro, tienes que condicionarte. Es complicado. Tienes que estar muy, que no suene a vanidad, pero debes tener una experiencia en el teatro como actor para poder reaccionar rápidamente ante muchas emociones.

¿Cómo ves la industria del doblaje en América Latina? Existen diferencias en el estilo del doblaje hecho en Venezuela, México o Chile.

Bueno, yo creo que diferencias como de lo que se oye hacia el público, realmente tendría uno que atraparlo, uno porque está en el medio y descubre que de pronto ese doblaje puede ser de algún país específico, pero en general creo que estamos todos muy bien entendidos de lo que sería una forma neutra de informar, de hablar, de actuar. Las diferencias, más que todo, estriban en la forma en que se dobla. De pronto en México se trabaja más directamente con un director al lado del actor que va poco a poco, llevando todo el camino que se va doblando. Aquí en Venezuela muy poco se trabaja con director, se confía mucho el criterio del actor y el que tenga el ingeniero de sonido, y entonces va variando, de pronto en algunos lugares como acá en Venezuela, digo yo, la producción sale un poco más rápido. En otros países como tienen más cuidado, cosa que se respeta mucho, sale un poco más lento. Entonces es como relativo, porque de pronto aquí sale más rápido, pero hay más reparaciones o más ‘rehaceres’ como le decimos acá. Pero realmente eso es lo que varía a nivel técnico. Literalmente de tecnología creo que todos estamos muy bien con respecto a los software en que se trabajan, la entrega y la calidad, y creo que Latinoamérica está en realmente en una cima muy notable en estos últimos años.

¿Sientes que hoy en día existe un mayor o menor interés por el contenido doblado al español latino?

Bueno, lo que pasa es que, siempre ha habido una gran cantidad de público o una buena comunidad que les gusta conocer la voz original, el trabajo original. De pronto quieren ver, no sé, Avengers y quieren oír realmente a Downey Junior como lo hizo, como lo habló o el que dobló a Hulk. ¿Me explico? O sea, desean verlo así o bueno, películas del Oscar, que bueno que tienen una gran gala este histriónica de actuación y desean verlo original. Otros, bueno, están acostumbrados al doblaje, otra comunidad que es el caso por ejemplo de los invidentes, necesitan oírlo en su idioma, verdad, y vivirlo, y les sirve como una ventana a la imaginación. También hay una gran parte de Latinoamérica que lamentablemente es analfabeta, no sabe leer, entonces no puede disfrutar de los subtítulos y no conoce de pronto el idioma original, entonces bueno, tienen que apelar a al doblaje de su idioma natal. Entonces que es una gran cantidad. Creo que todos los países desde desde América del Norte, desde México hasta la Patagonia, tienen una buena cantidad de personas, que bueno que que no conocen bien lo que es la lectura y tampoco muchos idiomas extranjeros.

¿Hay algún personaje ya sea del cine o animado que te gustaría tener la oportunidad de interpretar?

He tenido la gran suerte de interpretar a primerísimos primeros actores. Entonces. Y también por supuesto que he tenido el compromiso de hacer a un primer mesonero. Entonces he vivido como que todo de extremo a extremo, Te puedo decir citar algunos, tú me preguntas qué personaje, qué actor, mira, ya he doblado a Marlon Brando, he doblado a Morgan Freeman, a Denzel Washington, a Robin Williams, a Samuel Jackson, a Laurence Fishburne, entonces son tan grandes esos actores que de pronto me gustaría hacer alguna comedia, pero creo que mi voz no cuadra con ellos. Me gustaría como interpretar algún personaje tipo este tipo de comedias de Adam Sandler me parecen muy divertidas, pero mi tipo de voz no va con la tipología o con como estamos acostumbrados a oírles.

Pero por lo demás, mira, me ha encantado todo lo que he hecho. Todo, todo, todo. Sí, me gustaría hacer una un atrevimiento como el que hizo, tan bueno, el maestro Humberto Vélez en México cuando dobló Monster Inc, que dobla a la señora que le recibe la los papeles a Wazowski. Entonces es doblado por un hombre haciendo una mujer. Sería un reto muy bonito, entonces ya veríamos que tan atrevidos sean mis directores y yo también de hacerlo.

¿Ha cambiado la forma de hacer doblaje con el pasar de los años?

Sí, totalmente. ya tengo aproximadamente creo que 34 años así en doblaje y he notado varios cambios. Los principales que me han parecido más interesantes es que hubo épocas o hubo una época en que la prioridad era la actuación que se ve en el texto, digo que hubiese un impacto, después hubo una época en que se trabajó más que fuese más perfecto a nivel visual, lo del lipsync y la sincronía. Me refiero, la sincronía de que empezara en un momento y terminara con el personaje y en el lipsync, específicamente en que la forma de los labios se parecía a lo que se oye. Si tiene una forma de ‘O’ había que buscar una palabra sinónima, que si terminaba en ‘A’ terminara en ‘O’ para que se pareciera y eso creaba un impacto de que el personaje hablaba el idioma que tú oías.

En otro momento, hubo época como de mucha productividad y no les importaba mucho la parte técnica y la parte actoral, sino la parte de producción de cantidad. Esa fue una de las peores etapas, porque era como sacar, como hacer chorizos y uno peleaba mucho, entonces uno llegaba personajes porque decía ‘voy a desperdiciar esta oportunidad solo para entregar este material, no, prefiero no hacerlo yo’. Hubo otra oportunidad en que hubo una forma de cántico, verdad que se alejaba de lo que era neutro, y todos que hablaban como cantando de una manera específica. Entonces ha tenido muchas variantes. Creo que en este instante ha tomado como las riendas y hay un poquitico de todo, hay calidad, hay productividad, hay intención y atención de hacer un buen acento neutro. Hay mucha competitividad en el mercado. Creo que es un buen momento en todos los países, cuando digo todos los países de Latinoamérica me refiero a los que yo conozco Colombia, Argentina, Chile, inclusive, como México, por supuesto, y bueno, otros tantos, Perú que está trabajando mucho el doblaje, Ecuador está muy pendiente, que bueno, no? que haya mucha competitividad.

¿Cómo te sientes de participar en la próxima edición de SuperFest?

Realmente ha sido una una incertidumbre muy grande porque se intentó el año pasado pero no se logró a nivel de gestiones digamos diplomáticas, un poco complicado, y se tuvo que lamentablemente dar la noticia al público que no podíamos asistir. Pero bueno, se trabajó con mayor tiempo, con con mayor atención y bueno se logró, ya, eso es viable, ya el martes estamos viajando para Chile.

Estoy emocionado. El tiempo va a ser muy corto. Estaremos en las calles así mirando, respirándolo todo, comiéndolo todo, abrazando a las personas y estamos seguros, Juan Guzmán y yo, que este 13, 14 y 15 junto a los caballeros y las damas, que también nos engalanan la vamos a pasar muy bien y vamos a dar todo lo mejor de nosotros y vamos a divertirnos muchísimo. Vamos a dar esa sangre caribeña, con todo amor, con todo, con todo repique, con todo afecto, con muchos brazos abiertos, abrazando, firmando y bueno, muchas fotos y dando lo mejor de nosotros en nuestro show en el escenario.