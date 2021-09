“Una obra maestra”: Los elogios abundan en las primeras reacciones de la adaptación de Dune dirigida por Denis Villeneuve

Aunque todavía faltan varias semanas para que la mayoría de las personas pueden ver a la nueva adaptación de Dune, la cinta dirigida por Denis Villeneuve ya se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y como era de esperar las reacciones sobre su propuesta no tardaron en llegar a las redes sociales.

Así, aunque algunos portales recién están comenzando a publicar sus reseñas, en Twitter los comentarios de los críticos que ya vieron la película son bastante llamativos ya que no solo desbordan de entusiasmo sino que son principalmente positivos respecto a la adaptación de la clásica novela de Frank Herbert.

De hecho, más allá de elogiar a Villeneuve, la música de Hans Zimmer, y actores como Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson; algunos comentarios incluso se aventuraron a tachar a Dune como un futuro clásico.

Por supuesto, para que cada quien pueda dar un veredicto respecto a esta película aún falta bastante, pero por ahora pueden hacerse una idea leyendo algunas de las primeras reacciones sin spoilers de Dune a continuación:

Steven Weintraub de Collider: “Sé que están acostumbrados a que la gente se entusiasme con una película en las redes sociales después de su estreno. Pero créanme cuando digo que Dune de Denis Villeneuve es una obra maestra no solo de ciencia ficción sino del cine. No me había sentido transportado así en una sala de cine en mucho tiempo. Todo acerca de Dune funciona. Desde la increíble banda sonora de Hans Zimmer hasta la asombrosa cinematografía de Greig Fraser, pasando por los magníficos trajes de Bob Morgan y Jacqueline West… la película se siente como si hubieran ido al otro lado de la galaxia y filmaron lo que realmente estaba sucediendo. La película dura 2 horas y 30 minutos y pasa volando. Mi mayor queja sobre Dune es que no fueron 6 horas. En un mundo perfecto, Dune’ será un gran éxito y Villeneuve hará sus secuelas. Necesito ver cómo se desarrolla el resto de esta historia en las pantallas de cine”,.

Lindsey Bahr de Associated Press: “Dune es fantástica. Entré sin saber nada y estaba completamente hipnotizada por el extraño mundo. Es emocionante y emocionalmente auténtica. Y, no sé, eran las 8:15 de la mañana en Italia y estaba demasiado cansada y tenía tres expresos adentro, pero incluso lloré”.

Awais Irfan: “A veces simplemente sabes cuando has visto algo grande de los tiempos ... Y Dune es, para mí, una de los mejores de todos los tiempos. La obra maestra de Denis Villeneuve es una sinfonía arrolladora de espectáculo, sonido y narración. Una odisea cinematográfica tan visceral como épica”.

Lorenzo Ciorcalo: “Dune Parte uno. Asombrosamente hermosa de ver, conmovedora de experimentar. Bombea, bombea y bombea esa especia en tus venas. Ferguson es imponente, intensa como de costumbre. Chalamet da lo mejor de sí mismo en un papel de acción templado. Elegancia geométrica en el caos”.

Marvin Wiechert: “Dune está fuera de este mundo en todos los sentidos de la palabra y es una experiencia cinematográfica como ninguna otra. Ver esto en Venezia 78 fue un poco como presenciar la historia, esta es una de las pocas películas que seguramente marcarán la década en el cine”.

Rafael Motamayor de Collider: “Dune es todo lo que quería y más. No es muy familiar con los libros, pero me pareció una ópera espacial épica, de ritmo rápido y convincente con una cantidad sorprendente de dramatismo, imágenes absolutamente hermosas y las mejores actuaciones de la carrera de Timothée Chalamet y Jason Momoa ¡Traigan la segunda parte! Dune se siente como el evento de cultura pop que estábamos esperando. La próxima Star Wars, la próxima Lord of The Rings o la próxima Game of Thrones esta aquí. ¡Es épico, pero también es simplemente diversión vertiginosa! No dejes que nadie te diga que esto es ‘Star Wars para adultos’ ya que cualquiera puede disfrutar de esta historia”.

Aaron Couch de The Hollywood Reporter: “He experimentado Dune . Es una película única en una generación, similar a cuando El señor de los anillos llegó a la pantalla grande hace 20 años. Cuando terminó, estaba listo para más”.

Laura Kramer: “Voy a volver a ver Dune en IMAX para sumergirme completamente en su tamaño. Denis Villeneuve creó un mundo tan visualmente impresionante que no puedes apartar la vista de la pantalla: te cautiva durante 2,5 horas y, al final, solo quieres más. Magnífica música de Hans Zimmer también”.

Joshua Rothkopf: “Dejé a Dune temblando. Así debe haberse sentido la gente que vio 2001: odisea del espacio en 1968 por primera vez. La grandeza de esta cosa está fuera de serie. Por muy impresionado que crean que van a estar, multiplíquelo por diez”.

Erik Davis de Fandango: “He visto Dune y es una de las experiencias cinematográficas más inmersivas que he tenido con una película de ciencia ficción. Aquí se exhibe una cinematografía magistral. Cuando se combina con su sonido grande y monstruoso, la película te transporta maravillosamente a un mundo nuevo, emocionante, horrible pero hermoso .Estaba absolutamente asombrado por la confección de esta película. Cada pequeño detalle se combina con este sonido inmensamente poderoso. Podría ser el mejor trabajo de Hans Zimmer: el sonido es realmente notable, al igual que los efectos y el trabajo de maquillaje. Lo que hacen con Stellan Skarsgard es salvaje. Mis actuaciones favoritas son para Stellan Skarsgård, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem (ojalá estuviera en más de la película) y Sharon Duncan-Brewster, esta última tiene un momento cinematográfico increíble cerca del final. Si WB no deja que todo este equipo haga Dune Parte II, será un gran error. No habrá una sola persona que salga de Dune sin pensar en lo que vendrá después. Esta es una película que necesita su contraparte para sentirse completa. Tal vez eso sea negativo, pero es la verdad”.

Joel Meares de Rotten Tomatoes: “Dune es increíble. Ciencia ficción que se siente tan épica como nada que hayamos visto, visualmente ambiciosa (y extraña como una mierda) y, sin embargo, completamente vivida, visceral y valiente. Escenarios que me dieron escalofríos. Actuaciones de primer nivel y personajes ricos. Traigan la Parte 2″.

Alex Billington de FirstShowing.net: “¡¡¡Dune !!!! Wow wow wow. Impresionado. Esto es todo lo que esperaba. Lanzarnos a una era completamente nueva de ciencia ficción espectacular que nos llevará a Arrakis y más allá. Una emocionante, palpitante e impresionante experiencia en la pantalla grande. Para eso vamos al cine”.

Kate Erbland de IndieWire: “Diré esto sobre Dune: Es notable, desconcertante y quizás espectacularmente desdichado que Warner Bros no requiriera que Denis hiciera un solo largometraje o que no presionó para hacer dos películas seguidas”.

Dan Casey de Nerdist: “Dune es un trueno cinematográfico. Quizás mi película favorita del año. Denis Villeneuve y compañía crearon una adaptación fenomenal del trabajo de Herbert. Se siente extraña en la forma en que lo hace la mejor ciencia ficción y equilibra la violencia visceral y la crueldad con la resistencia y la esperanza. Un auténtico éxito. Por cierto, si puedes, ve Dune en un cine en la pantalla más grande posible para que puedas sentir los graves vibrando a través de su cuerpo como si estuvieran usando la Voz en ti. No puedo esperar a verla una y otra vez mientras espero la Parte 2″.

Dorian Parks de Geeks of Color: “¡He tenido la oportunidad de ver la película de Dune! Denis Villeneuve ha traído un nuevo universo de ciencia ficción a la pantalla grande como nunca antes habíamos visto. Dune es una aventura increíblemente cautivadora y visualmente impresionante mejorada por Hans Zimmer que eleva la música ¡La película es verdaderamente épica! ¡Todo el elenco es impresionante! Timothée Chalamet es increíble en el papel principal. Rebecca Ferguson brilla como Lady Jessica. Desde Zendaya hasta Jason Momoa, cada estrella aporta. ¡Oscar Isaac ofrece una de sus mejores actuaciones hasta la fecha! Independientemente de su familiaridad con los libros, Villeneuve construye rápidamente las reglas de este mundo sin que sea difícil de seguir. Al final de este blockbuster, lo que está en juego es real y te importa dónde podría ir la historia a continuación”.

De todas maneras, aunque la mayoría de las reacciones parecen favorables, también hay comentarios negativos y, por ejemplo, David Ehrlich de IndieWire dijo que” Dune es una gran decepción, el equivalente cinematográfico de recibir un cheque del tamaño de una novedad por seis dólares. El entusiasmo es el asesino de la mente”.

Dune es dirigida por Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) y su elenco cuenta con Timothée Chalamet como Paul Atreides,stars Oscar Isaac como el duque Leto Atreides, Zendaya como Chani, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Josh Brolin como Gurney Halleck, Stellan Skarsgård como Baron Vladimir Harkonnen, Dave Bautista como Glossu Rabban, Jason Momoa como Duncan Idaho y Javier Bardem como Stilgar, entre otros.

En estos minutos el estreno de Dune está planificado para el próximo 22 de octubre en Estados Unidos y Villeneuve espera poder concretar una secuela para finalizar la historia del primer libro e incluso manifestó que le interesaría adaptar a El Mesías de Dune.