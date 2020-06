Valorant: El futuro del nuevo juego de Riot Games, su proyecciones competitivas y contenido

Este martes 2 de junio finalmente fue lanzado a nivel global Valorant, el nuevo juego de Riot Games, que corresponde a un juego de disparos táctico en primera persona.

El juego estuvo por alrededor de dos meses en fase de beta cerrada, y logró increíbles números, con alrededor de tres millones de jugadores conectados de forma diaria, y con miles de visualizaciones a través de Twitch.

Sobre el juego, su futuro, proyecciones competitivas hablamos con Javier España, Gerente de Contenidos de Riot Games Latinoamérica, quien nos comentó que es lo que se viene, y cual es el enfoque que tiene la compañía con este juego.

Valorant ya se lanzó oficialmente ¿Qué es lo que se viene ahora para el título?

El foco ahora va a estar en poder cultivar una comunidad de Valorant en Latinoamérica que se haga muy fuerte. Nosotros creemos que ningún juego tiene éxito si no tiene una comunidad fuerte atrás que lo apoye, entonces vamos a tratar de encontrar maneras por las cuales podamos trabajar con la comunidad, creadores de contenido, influenciadores, organizadores de torneo y demás, para que puedan hacer lo que saben hacer mejor que es mantener a los jugadores entretenidos.

Lo segundo tiene que ver con estar atentos y seguir mejorando la conectividad en la región. Si bien países como Chile están funcionando muy, muy bien, tal vez hay países en Centro América y algunos otros países en los que podemos seguir mejorando la latencia. Y eso creo que es otra de las cosas importantes del juego, que queremos llegar a que eventualmente todos estén jugando con menos de 50 de ping, eso es lo que buscamos, y ese trabajo en Latinoamérica con la conectividad que hay, con los proveedores que hay, es un trabajo arduo y de largo plazo. Así que vamos a seguir trabajando y monitoreando a ver si, así como tomamos la decisión de poner un nuevo servidor en Miami, si de repente creemos que tenemos que poner un nuevo servidor en Colombia, Argentina o donde sea, también podemos tomar ese tipo de decisiones.

Así que eso, mirar la comunidad, que crezca sanamente y estar atentos al tema de conectividad y como podemos ofrecer un mejor servicio.

La beta dejó buenos números, con millones de visualizaciones en Twitch y 3 millones de jugadores diarios a nivel mundial, ¿Cómo ven desde Riot este éxito?

Obviamente nos llena de orgullo que durante una beta cerrada tengamos 3 millones de jugadores jugando diariamente, pero eso solamente nos pone la responsabilidad de que es un juego que a la gente le apasiona y le gusta mucho, y eso hace que la promesa que tenemos nosotros de mantener Valorant como todos nuestros juegos por décadas sea una promesa que cobra más valor, porque a la gente le parece una buena manera de utilizar su tiempo, y esa es la mejor manera en que nos pueden demostrar que lo que hacemos les gusta.

Así que solamente nos llena de orgullo, y al final nos pone una responsabilidad sobre la mesa para seguir otorgándoles una experiencia de juego que fue lo que los atrajo en un primer momento.

¿Cuándo se habilitarán las partidas clasificatorias?

No tenemos planeado habilitar las ‘ranked’ pronto, porque lo que queremos es darle la oportunidad a todos los que no pudieron jugar la beta cerrada de conocer el juego, conocer los mapas, conocer a los agentes, y cuando activemos las ranked todos estén en un mismo nivel. No queremos que la gente que jugó la beta tenga una ventaja por arrancar antes o lo que sea.

Eso por un lado, y por otro, recién hoy (martes) abrimos el servidor a todo el mundo y el no tener las ranked activadas nos permite medir el funcionamiento de los servidores, cuánto es el estrés que están sufriendo y asegurarnos que cuando las activemos todos puedan tener una buena experiencia.

Fue lo mismo que hicimos con la beta cerrada, lanzamos la beta y estas no estaban activadas y cuando ya revisamos y teníamos un montón de datos que nos decían que estábamos ‘Ok’, las lanzamos. Hoy en día la prioridad es que todo el mundo aprenda a jugar y todo el mundo esté bajo las mismas condiciones cuando las activemos. ¿Cuándo va a ser eso? va a ser dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, depende mucho de lo que vaya pasando semana a semana.

¿Cada cuanto saldrán nuevos agentes? ¿Es posible que salgan más agentes latinoamericanos?

La visión con los agentes, tiene que ver con que no vamos a lanzar agentes al ritmo que sacamos campeones en League of Legends, no esperen seis agentes al año. Al final en un FPS es bien difícil el balance, es muy complicado cuando agregas agentes nuevos que tienen otras habilidades, porque eso abre opciones de juegos completamente distintas en los mapas que existen. Sobretodo cuando hay tan pocos, al final un agente nuevo irrumpe muy fuerte.

Vamos a sacar agentes nuevos, es la intención, también vamos a sacar mapas nuevos, pero en un ritmo muy, muy bajo, creemos que es mejor tener pocos mapas muy buenos, a tener muchos mapas donde después la gente no juega la mitad de los mapas porque son malos. Lo que queremos hacer es pocos mapas pocos agentes, con mucho cuidado para mantener el balance del juego, y la estabilidad competitiva.

Y eventualmente ojalá tener más agentes de Latinoamérica, hoy en día tenemos a dos, está Raze y Reyna, pero a futuro ojalá más. Al final Valorant está en nuestro planeta y los agentes tienen sus nacionalidades, y ojalá eventualmente tener un agente más de Latinoamérica, sería genial.

¿En algún momento se ha planteado la opción de poder elegir mapa?

Siempre se ha hablado el tema y probablemente cuando se esté explorando a futuro, cuando se esté hablando de competitivo seguramente se va a poder elegir. De momento estamos cómodos con que el mapa salga al azar, y creemos que también nos permite asegurarnos que todo el mundo juegue a todos los mapas para poder tener retro-alimentación de esos mapas permanentemente.

Por ejemplo, en el lanzamiento uno de los mapas fue modificado porque se generaba un conflicto que pudimos detectar solamente porque hacíamos que los mapas roten y teníamos información de todo lo que estaba sucediendo. Creemos que con 3-4 mapas de momento no hace falta, pero es algo que siempre vamos a tener en mente y vamos a estar revisando constantemente.

Con la llegada del juego se lanzó un nuevo modo, ¿Pueden llegar más modos a futuro?

Sí definitivamente, tenemos pensado, implementar más modos, quizás modos rotativos, que estén por un tiempo, quizás si son modos que gustan mucho los dejemos permanentemente, pero definitivamente explorar nuevos modos de juego de como disfrutar Valorant, es algo que tenemos en mente.

Sin duda la mayoría de la gente va a jugar normal o ranked, pero por ejemplo, hoy tuve 10-15 minutos libre y tenía muchas ganas de jugar Valorant, y el poder jugar Spyke Rush me permitió jugar una partida de Valorant, esos modos de juego nos permiten poder suplir y atender a personas que tienen diferentes necesidades en distintos momentos de su día, es algo que definitivamente vamos a seguir explorando.

¿Existe algún plan para el competitivo? ¿Quizás juntar los eventos con League of Legends?

Por el momento no tenemos planificado lo que vamos a hacer con esports de Valorant, sabemos que tiene un potencial genial, pero nuestra filosofía es no forzar una escena esports cuando lanzamos un juego, creemos que eso es una manera que te lleva al fracaso y no queremos hacerlos. Lo que vamos a hacer es poner el mejor juego que podamos en manos de la comunidad, y que la misma comunidad, creadores de contenido, empiecen a armar una escena, de acuerdo a sus gustos, que no tienen por qué ser los mismos que League of Legends.

Lo que funcione en la escena competitiva de League of Legends no tiene por qué ser lo mismo que funcione en la escena de Valorant, porque son comunidades distintas. Lo que queremos hacer es escucharlos, ver que hacen y a partir de ahí tomar información, para presentar una escena, ojalá para el 2021, que los jugadores sientan que es genuina, que los representa y que atiende sus necesidades, que no tienen por qué ser las mismas que League of Legends.

¿Cómo es el progreso en el juego para obtener objetos cosméticos?

Nosotros de momento hemos lanzado un pase de batalla que tiene su opción gratuita y opción de paga, la versión gratuita también entrega skins y cosas por el estilo que los jugadores pueden disfrutar, así como algunas misiones también entregan algunas cosas estéticas. Obviamente el juego se monetiza a través de skins de armas y de colgantes, también del pase de batalla.

De momentos no está en los planes poner skins para los agentes, porque creemos que es muy disruptivo para la claridad visual del juego, sentimos que en un FPS es muy importante darte cuenta rápidamente de que un agente es Jett, Phoenix, y si empezamos a introducir muchos skins en el juego eso es muy disruptivo para este género en particular. De momento no está en los planes trabajar skins para agentes; no es algo que vamos a descartar, puede ser que lo hagamos a futuro de manera muy sutil pero definitivamente no van a ver algo radicalmente diferente en un agente porque creemos que destruye la claridad del juego, que es muy importante para su competitividad.

Valorant ya se encuentra disponible para PC de forma gratuita y puedes acceder a él desde el siguiente enlace.