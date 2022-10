Vean el tráiler para la última temporada de His Dark Materials

HBO lanzó un nuevo tráiler para la última temporada de His Dark Materials. Este adelanto se enfoca en la inminente batalla que sellará el destino de los protagonistas por lo que, además de varios momentos tensos, incluye una buena dosis de acción.

La tercera temporada de His Dark Materials será una adaptación del libro The Amber Spyglass del autor Philip Pullman y entre los puntos de su trama no solo contará con el regreso de Lord Asriel (James McAvoy), sino que obviamente también retomará la historia de Lyra Belacqua (Dafne Keen) tras la profecía y sus andanzas con Mrs. Coulter (Ruth Wilson).

Puedes ver el tráiler para el retorno de la serie aquí:

La tercera y última temporada de His Dark Materials se estrenará el 5 de octubre en HBO Max.