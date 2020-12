We Can Be Heroes, la nueva película de superhéroes de Robert Rodriguez, presentó su tráiler

¿Son fanáticos de Mini espías o Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl? Bueno, si crecieron amando esas películas de Robert Rodriguez tenemos algo que les podría interesar.

Durante esta semana, Netflix dio a conocer un nuevo tráiler de We Can Be Heroes, la nueva película del director que replicará la propuesta de esas cintas pero con una nueva historia y un nuevo elenco.

Así, aunque We Can Be Heroes no será una secuela directa de Mini espías o Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, esta película seguirá a un grupo de niños que deben enfrentarse a unos peligrosos extraterrestres que secuestraron a sus padres, los integrantes de un grupo de superhéroes conocido como “The Heroics”.

Por supuesto, esa no será una tarea sencillas y los niños deberán aprender a controlar sus poderes y a trabajar en equipo para completar esa misión.Aunque claro, en el nuevo adelanto parece que la hija de Sharkboy y Lavagirl tiene todo bajo control.

Puedes ve el tráiler en inglés de We Can Be Heroes aquí:

Y puedes revisar la versión doblada al español latino acá:

We Can Be Heroes contará con actuaciones de Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater y Boyd Holbrook, entre otros. El estreno de la película está fijado para el 25 de diciembre en Netflix.