Will Smith estaría dispuesto a volver a interpretar a Deadshot

Aunque The Suicide Squad presentó a varios personajes y se posicionó como una película bastante independiente, la cinta dirigida por James Gunn también recuperó algunos integrantes de Suicide Squad e incluyó a figuras como la Harley Quinn de Margot Robbie, el Rick Flag de Joel Kinnaman, la Amanda Waller de Viola Davis y el Captain Boomerang de Jai Courtney.

En ese sentido una de las grandes ausencias de The Suicide Squad fue Will Smith. Después de todo, aunque la cinta más reciente de la Task Force X no es necesariamente una secuela de la película de 2016, no deja de ser llamativo que el actor que dio vida a Floyd Lawton/Deadshot no participara de la nueva producción.

Pero ¿por qué Will Smith no fue parte de The Suicide Squad? Eso es precisamente lo que se preguntó un usuario de Twitter y en el segmento “Undercover” de GQ el propio Smith le respondió apuntando a que todo habría sido un tema de agenda.

“Sí, yo estaba trabajando y ellos estaban listos para filmar”, señaló Smith. “Fue una cuestión de tiempo”.

Smith continuó preguntando por el papel de Idris Elba, quien finalmente dio vida a Bloodsport aunque durante un buen tiempo se rumoreó y especuló que podría interpretar a otros personajes incluyendo una nueva versión de Deadshot.

“Dejaron a Deadshot fuera, ¿verdad? ¿Así que Idris está interpretando a un personaje diferente o está interpretando a Deadshot?”, preguntó Smith y, después de que le confirmaran que Elba no es Deadshot añadió: “Está bien, genial, así que puedo volver”.

Por supuesto, el interés de Smith por regresar al papel de Deadshot no implica que eso sucederá necesariamente, sin embargo, pone sobre la mesa una opción que sin duda podría ser llamativa de cara a una eventual continuación de The Suicide Squad u otros proyectos relacionados con la Task Force X.