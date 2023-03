Wrestlemania 39: Donde y a qué hora ver el evento más importante de la WWE

Este fin de semana finalmente llega el momento de disfrutar del show de las mil emociones. Como bien decía un clásico comentarista, veremos hombres por los aires, patadas voladoras y la mejor acción al ras de la lona. Claro, porque la WWE concretará su evento anual más relevante: Wrestlemania 39.

La denominada vitrina de los inmortales se llevará a cabo en el SoFi Stadium, hogar de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, durante este sábado 1 de abril y el domingo 2 de abril, teniendo como foco más importante la resolución de la historia del equipo conocido como The Bloodline. Es decir, tanto Roman Reigns, el indiscutido campeón universal de la WWE, como The Usos, los campeones indiscutidos de los campeonatos en pareja de RAW y Smackdown, pondrán sus títulos en juego ante rivales como Cody Rhodes y el dueto conformado por Sami Zayn y Kevin Owens.

Los siguientes son los horarios del evento que tendrá un pre-show de una hora.

Estados Unidos: 20 hrs (Horario del este)

Chile: El sábado es a las 21 hrs y el domingo, a raíz del cambio de horario, a las 20 hrs.

México: 18 hrs

Perú, Ecuador, Colombia: 19 hrs

Bolivia, Paraguay: 20 hrs

Argentina, Uruguay: 21 hrs

En tanto, en gran parte de Latinoamérica el evento podrá ser visto a través del streaming oficial de la WWE, la WWE Network, que tiene un costo de 9.99 dólares al mes. En México, Fox Sports Premium se encargará de la presentación, mientras que en Estados Unidos el hogar de la vitrina de los inmortales es el streaming Peacock.

La cartelera del evento

Noche 1:

La primera jornada de Wrestlemania 39 estará marcada por tres peleas titulares y algunos combates que han tenido bastante foco promocional a lo largo de los últimos meses en la WWE.

De partida, medios especializados ya han ratificado la primera pelea de la jornada será la pelea por el título de Estados Unidos que sostendrán el campeón Austin Theory y el legendario John Cena.

En tanto, aunque aún no está definido, se ha postulado que el evento principal será probablemente la pelea por el título femenino de Smackdown entre la campeona Charlotte Flair y la ganadora del Royal Rumble, Rhea Ripley. No obstante, a raíz de la importancia de la rivadalidad, la forma que ha marcado a la historia durante todo este año y la popularidad de las estrellas, no son pocos lo que claman que la empresa debiese situar a la pelea entre The Usos y Sami Zayn & Kevin Owens, por los campeonatos en parejas, como la última pelea de la jornada.

También es relevante destacar que se zanjará la histórica pelea entre padre e hijo, ya que Rey Mysterio finalmente aceptó combatir contra Dominik.

SmackDown Women’s Championship: Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley

Becky Lynch & Lita & Trish Stratus vs. Damage CTRL

WWE United States Championship: Austin Theory (c) vs. John Cena

Seth Rollins vs. Logan Paul

The Street Profits vs. Alpha Academy vs. Viking Raiders vs. Ricochet & Braun Strowman

Undisputed WWE Tag Team Championship: The Usos (c) vs. Sami Zayn & Kevin Owens

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Noche 2:

La noche del domingo estará inevitablemente marcada por el evento principal que enfrentará al ya imbatible Roman Reigns, quien pondrá en juego su campeonato indiscutido contra el ganador del Royal Rumble, Cody Rhodes, quien buscará hacer historia familiar al conseguir el título que su padre, Dusty Rhodes, nunca pudo ganar.

Asimismo, la segunda lucha también incluirá la esperada pelea entre Edge y Finn Balor, quien saldrá vestido como “The Demon” para disputar el confinamiento de la Hell in a Cell.

Y aunque no está definido cuál será la primera pelea de la jornada, la pelea por el título Intercontinental está llamada a ser un combate que podría robarse la jornada, al enfrentar al campeón Gunther contra los retadores, Drew McIntyre y Sheamus.

Undisputed WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

Raw Women’s Championship: Bianca Belair (c) vs. Asuka

Brock Lesnar vs. Omos

Hell in a Cell: Edge vs. Finn Balor

WWE Intercontinental Championship: Gunther (c) vs. Drew McIntyre vs. Sheamus

Raquel Rodriguez & Liv Morgan vs. Shotzi & Natalya vs. Ronda Rousey & Shayna Baszler vs. Sonya Deville & Chelsea Green

¿Qué pasará con Bobby Lashley?

El plan original de la WWE era incluir una pelea que enfrentaría a Bobby Lashley contra Bray Wyatt, sin embargo este último tuvo problemas y la rivalidad fue temporalmente cancelada. De ahí que, a pesar de que aún no se ha confirmado nada, se espera que Lashley tenga algún tipo de participación sorpresiva durante alguna de las noches del evento. Inclusive, similar a lo que sucedió con Seth Rollins durante el año pasado, tenga una pelea no anunciada contra un rival que podría ser una sorpresa.