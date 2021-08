Ya pueden ver toda la primera temporada de Superman & Lois en HBO Max

Si estaban esperando para ver esta serie al estilo de Netflix su momento ha llegado porque todos los episodios de la primera temporada de Superman & Lois finalmente están disponibles en el catálogo de HBO Max para Latinoamérica.

Pese a que la plataforma ya contaba con el resto de los capítulos, esta semana y después del estreno del final de temporada en Estados Unidos el streaming finalmente sumó a “Last Sons of Krypton”, el episodio número 15 del primer ciclo de Superman & Lois.

Para quienes no están familiarizados con la premisa de Superman & Lois no les contaremos qué sucede en la serie ni qué es lo que ofrece el final de temporada ya que eso obviamente entraría en la categoría de spoilers.

No obstante, cabe recalcar que pese a que esta serie es amparada por The CW en Estados Unidos y en el papel está conectada con el Arrowverso, su propuesta no es como lo que ofrecen actualmente The Flash o Supergirl y en aspectos como los efectos visuales queda claro que tiene un presupuesto un poco más elevado que aquella producciones.

En cuanto a su trama, Superman & Lois se enfoca en la vida de Clark Kent y Lois Lane después de que deciden mudarse a Smallville para criar a sus hijos adolescentes, Jonathan y Jordan.

Superman & Lois ya fue renovada para una segunda temporada, por lo que si quieren ponerse al día con la serie tampoco será en vano.