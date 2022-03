YouTube Vanced, la aplicación que podía reproducir videos sin anuncios, fue cerrada por Google

Una de las mejoras alternativas a Youtube fue Youtube Vanced, la cual fue una aplicación para móviles que permitía reproducir videos sin anuncios y por supuesto, sin tener que pagar por Youtube Premium.

Los creadores del proyecto confirmaron vía Twitter la desaparición de la aplicación producto de las presiones legales por Google, las cuales incluían carta de cese y desistimiento que obligaban el cierre de Youtube Vanced.

“Vanced ha sido descontinuado. En los próximos días, se eliminarán los enlaces de descarga en el sitio web. Sabemos que esto no es algo que quisieran escuchar, pero es algo que debemos hacer. Gracias a todos por apoyarnos a lo largo de los años”, se lee un tweet.

Youtube Vanced contaba con útiles herramientas para sus usuarios como la ya mencionada evasión de anuncios, un botón “No me gusta” que ya no existe en la plataforma de Google, y la posibilidad de escuchar el audio de los videos en segundo plano, característica presente en Youtube Premium.

Aunque los enlaces de descarga ya no existen, es probable que las personas que hayan descargado Youtube Vanced todavía les pueda seguir funcionando por un cierto tiempo hasta que su ejecución se entorpezca por la falta de actualizaciones.