Zack Snyder quiere hacer una película religiosa y otra pornográfica

Zack Snyder es conocido por su trabajo en varias películas inspiradas en cómics y algunas apuestas de zombies. Sin embargo, el director recientemente manifestó que también gustaría explorar otros géneros bastante llamativos.

En una reciente entrevista con The Telegraph a propósito del estreno de Army of The Dead, Snyder confesó que por su interés en el culturismo y el cuerpo humano no solo quiere hacer una película porno, sino que también, en el otro lado del espectro, le gustaría hacer una cinta religiosa.

“Siempre quise hacer una película religiosa y una película pornográfica, y nunca he tenido la oportunidad de hacer ninguna de las dos”, señaló Snyder (vía Screen Crush). “Tal vez si pudiera combinar las dos ... O tal vez 300 es esa película, en cierto sentido, un poco. O al menos una cartilla de lo que podría ser esa película”.

Si bien esas palabras de Snyder son llamativas, su interés no es inesperado considerando que sus películas usualmente tienen referencias religiosas y, aunque claramente no es lo mismo, el director tampoco titubea al incluir escenas de sexo en su trabajo.

Pero claro, entre querer hacer algo y poder hacerlo hay una diferencia, y por ahora nada indica que los fanáticos podrían ilusionarse ni con una película porno, una cinta religiosa, o una entrega pornográfica religiosa dirigida por Zack Snyder.