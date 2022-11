Zootopia+ es la nueva serie que muestra qué estaban haciendo los otros animales de la ciudad durante la película de 2016

Zootopia es probablemente una de las películas más populares entre las entregas más recientes de Walt Disney Animation Studios y es que mientras el mundo sigue coreando “Let if Go” de Frozen y “We Don’t Talk about Bruno” de Encanto, la gente todavía no se olvida de “Try Everything” y los disfraces de Judy Hopps y Nick Wilde siguen presentes.

En ese sentido, no es sorprendente que Zootopia y en particular su mundo de animales antropomórficos sean el foco de la nueva serie animada de Disney Plus: Zootopia+.

Tal y como Cars on the Road y Baymax!, Zootopia+ es una apuesta de antología cuyos episodios son cortos independientes entre sí pero que igualmente tienen un hilo conductor. Pero mientras en la apuestas mencionadas anteriormente esa conexión eran nuevas historias, aquí la trama se entrelaza con la propia historia de Zootopia (2016).

Mouse tuvo la oportunidad de participar en una conferencia de prensa por el estreno de Zootopia+ donde la directora Josie Trinidad explicó que una vez que la idea para un programa de Zootopia fue aprobada al otro director, Trent Correy, se le ocurrió que esta apuesta estuviera “entretejida en la película”.

Según explicó Trinidad, inicialmente se consideraron diez cortos pero eventualmente ese número se redujo al número final de seis episodios de Zootopia+. Todo mientras se incorporó la idea de Correy para que cada una de esas entregas fuera de un género diferente abarcando “acción y comedia romántica, una especie de episodio de suspenso noir y uno de atracos”.

Los responsables de Zootopia+ quisieron realizar esta serie porque considerban que el nundo de Zootopia era muy amplio y ofrecía varias posiblidades. “Zootopia es como la ciudad de Nueva York, donde todos tienen una historia. Y realmente quieres profundizar en cada personaje”, comentó Trinidad. Pero esa oportunidad también fue un desafío porque había que decidir quienes serían el foco de esta apuesta.

“Fue como: tenemos que tener a Mr. Big. Tenemos que tener a Bonnie y Stu. Tenemos que tener a Duke Weaselton. Tenemos que tener Tru Tru. Y por supuesto, el perezoso favorito de todos”, explicó Trinidad. “Creo que teníamos los mejores y simplemente fuimos a la ciudad, de verdad. Fue difícil acotar porque de alguna manera descubrías que había otros personajes y era como ¿y si podemos agregar este personaje y ese animal? Pero teníamos que escoger y elegir”.

Así, en última instancia Zootopia+ presentó su primer ciclo con 6 episodios que incluyen a la roedora Tru Tru; el aparentemente mafioso Mr. Big; los padres de Juddy Hopps, Bonnie y Stu; el ladrón Duke Weaselton; los policías Clawhauser y Bogo; y al perezoso Flash en una cita. Y mientras el capítulo de Weaselton es un musical en el colaboró Michael Giacchino, el episodio de Tru Tru es una parodia de esas producciones de matrimonios que pueden ver en la televisión por cable y los papás de Juddy son el foco de una secuencia de acción. Todo a partir de momentos que se pueden ver o relacionar con lo que sucede en Zootopia.

En ese sentido, Correy explicó que aunque la propuesta inicial de la serie implicaba algo como una historia tipo “Elige tu propia aventura” en Zootopia (2016), finalmente fueron otros los elementos que prevalecieron.

“Sé que estamos hablando mucho de personajes en términos de volver a visitar el mundo. Pero para mí, también fueron los lugares, Little Rodentia, y volver a esas áreas que viste en la película diciendo que quiero ver más de la casa del Mr. Big o quiero ver, ya sabes, más del Departamento de Vehículos Motorizados. Entonces fueron esas preguntas porque la construcción del mundo era increíble. Era solo querer volver a ese momento. Y sabes que dirigí un corto llamado Once Upon a Snowman que fue un pequeño vistazo detrás de la cortina de lo que está sucediendo durante este momento. Entonces, esto definitivamente se estaba construyendo a partir de esa idea”, dijo Correy.

Zootopia+ ya está disponible en Disney Plus.